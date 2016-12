Dass Ben Affleck in einem Video seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez mitgespielt hat ("Jenny From The Block"), ist vielen bekannt. Doch von anderen großen Schauspielern weiß man gar nicht, dass sie auch einmal Teil eines Musikvideos waren. Manchmal auch deshalb nicht, weil sie zu der Zeit einfach noch unbekannt waren beziehungsweise ihre Karriere gerade erst angefangen hat. Umso interessanter und amüsanter, sich diese Clips jetzt anzusehen.

1. Courtney Cox in Bruce Springsteens "Dancing in the Dark"

© YouTube/Screenshot

Na, erkennen Sie sie im Publikum? Bevor Courtney Cox bekannt wurde, hat sie 1984 in einem Musikvideo von "The Boss" Bruce Springsteen mitgespielt. Bei "Dancing In The Dark" war sie erst im Publikum zu sehen und wurde dann vom Sänger auf die Bühne geholt, um mit ihm zu tanzen.

2. Matt LeBlanc in Jon Bon Jovis "Miracle"

Aber Courtney Cox ist nicht der einzige "Friends"-Star, der in einem Musikvideo mitgespielt hat. Matt LeBlanc war 1990 Teil von Jon Bon Jovis "Miracle" und gehörte zur darin gezeigten Motorrad-Gang. Der Sänger hat sogar noch seine 90er-Jahre Löwenmähne. Sehenswert!

3. Macaulay Culkin in Michael Jacksons "Black Or White"

1991 war Macaulay Culkin noch ein kleines Kind. Im Video von Michael Jacksons "Black Or White" spielte der Schauspieler, der am Anfang seiner Karriere stand, einen Musikliebhaber. Ob damals seine Liebe zur Musik begann? Mittlerweile spielt Culkin ja nicht mehr in Filmen mit, sondern hat seine eigene Band.

4. Hugh Laurie und John Malkovich in Annie Lennox' "Walking On Broken Glass"

Hugh Laurie ist vor allem bekannt als "Dr. House", doch er macht auch Musik und seine Konzerte sind mittlerweile gut besucht. Bevor der Schauspieler und Musiker selbst bekannt wurde, war Laurie 1992 in "Walking On Broken Glass" von Annie Lennox zu sehen. Und noch jemand fällt darin auf, den man kennt: John Malkovich.

5. Angelina Jolie in The Rolling Stones' "Anybody Seen My Baby?"

Wow, ganz schön verrucht! Dass Angelina Jolie gut schauspielern kann, ist bewiesen. Einmal mehr zeigte sie ihre Künste auch 1997 im Video von "Anybody Seen My Baby?" der Rolling Stones. Mit kurz geschorenen Haaren, weil sie gerade das AIDS-kranke Model "Gia" im gleichnamigen HBO-Film gedreht hat, und knappen Outfits rockt sie das Lied.

6. Zooey Deschanel in The Offsprings "She's Got Issues"

Wer ist die Frau mit den knallroten Haaren? Es ist niemand Geringerer als Zooey Deschanel, mittlerweile bekannt aus der Serie "New Girl". 1998 stach sie im Video "She's Got Issues" von The Offspring heraus.

7. Christopher Walken in Fatboy Slims "Weapon Of Choice"

Er sieht aus wie ein Büro-Fuzzi, doch plötzlich legt er los. Christopher Walken trägt im Video aus dem Jahr 2001 zu "Weappon Of Choice" zwar Anzug und Krawatte, aber der Schauspieler geht trotzdem voll ab. Es wird Sie zum Lachen bringen!

8. Jeremy Renner in Pinks "Trouble"

Dass Jeremy Renner 2003 in Pinks Western-Video "Trouble" als scharfer Cowboy auftritt, haben viele wohl schon vergessen. Nicht nur die Sängerin ist darin sehenswert, sondern auch der Schauspieler. Er stellt einen Gefängniswärter dar, der von ihr letztendlich verführt wird.

9. Christina Applegate und Eva Longoria in Jessica Simpsons "A Public Affair"

In diesem Musikvideo sind gleich mehrere Stars vertreten: Christina Applegate, Eva Longoria und Christina Milian bringen gemeinsam mit Sängerin Jessica Simpson die Rollschuh-Bahn zum Glühen. Der Disco-Song aus 2006 besticht zwar nicht durch seine Originalität, aber seine Darsteller.

10. Evan Rachel Wood in Green Days "Wake Me Up When September Ends"

Evan Rachel Wood und Jamie Bell sind ein Liebespaar - wenn auch nur in dem Video. Bis er in den Krieg zieht. Es zählt wohl zu den traurigsten Liedern von Green Day, die einen sonst sofort auf die Tanzfläche rennen lassen.

11. Zach Galifianakis in Fiona Apples "Not About Love"

Wenn man ihn sieht, muss man schon lachen. Man kann einfach nicht anders. So geht es einem auch, wenn man das Video aus 2005 zu "Not About Love" mit Zach Galifianakis - bekannt aus den "Hangover"-Filmen - sieht. Die Wörter der Sängerin kommen nämlich nicht aus ihrem, sondern aus seinem Mund.

12. Scarlett Johansson in Justin Timberlakes "What Goes Around...Comes Around"

Wie man Scarlett Johansson unterhält? Das zeigt Justin Timberlake in "What Goes Around...Comes Around" vor. Ob es ihm auch gelingt? Sehen Sie selbst!

13. Jake Gyllenhaal in Vampire Weekends "Giving Up The Gun"

Sie kennen weder Band noch Lied? Egal, dafür ist Jake Gyllenhaal bekannt. Vielleicht ist das ja ein Grund, sich das Video zu "Giving Up The Gun" anzuschauen - oder sein Outfit. Oder Joe Jonas, einer der "Jonas Brothers". Im besten Fall hat man sich unterhalten, denn es ist wirklich amüsant. Ansonsten hat man ein paar Minuten seines Lebens verschwendet. Auch nicht so schlimm, oder?