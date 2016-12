Bei manchen ist es wie im Film: Man sieht sich zum ersten Mal, und schon ist es um einen geschehen. Liebe auf den ersten Blick gibt es wirklich, zumindest wenn man diese Stars fragt. Denn sie haben das erlebt, was sie sonst als Schauspieler spielen müssen.

George & Amal Clooney

"Ich wusste, als ich sie sah, dass sie etwas außergewöhnliches ist", sagte der Oscar-Gewinner über die Anwältin, die er 2013 geheiratet hat. Und weiter: "Ich fragte mich, ob ich jemals die Chance bekommen würde, sie zu daten. Wir waren eine Zeit lang befreundet und dann sagte sie glücklicherweise Ja."

© Tristan Fewings/Getty Images

Jessica Alba & Cash Warren

"Sobald ich Cash getroffen habe, habe ich meine beste Freundin angerufen und gesagt 'ich habe diesen Typen getroffen und es fühlt sich so an, als würde ich schon ewig kennen und als würde ich ihn für den Rest meines Lebens kennen", hat die Schauspielerin einmal im Interview mit der "Cosmopolitan" verraten.

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images for March Of Dimes

Gisele Bündchen & Tom Brady

"Ich habe sofort gewusst, dass Tom derjenige ist", sagte Bündchen gegenüber der "Vogue UK" im Jahr 2015. "Ich habe in seinen Augen gesehen, dass es ein Mann mit Anstand ist, der an die gleichen Dinge glaubt wie ich."

© Michael Loccisano/Getty Images

David & Victoria Beckham

David war überzeugt davon, dass Victoria die Frau seines Leben ist, bevor sie sich überhaupt getroffen haben. Er hat ein "Spice Girls"-Video im Fernsehen gesehen und zu einem Freund gesagt: "Siehst du das Mädchen im dunklen kurzen Kleid? Ich werde sie heiraten", so der ehemalige Fußball-Star.

© Anthony Harvey/Getty Images

Tom Ford & Richard Buckley

"Liebe auf den ersten Blick" kennt auch der Designer Tom Ford, dem es mit seinem jetzigen Ehemann passiert ist, wie er im Interview mit "The Jess Cagle" sagt. Die beiden haben sich in einem Lift zum ersten Mal getroffen und "bis der Aufzug im Erdgeschoss angekommen ist, dachte ich mir 'Du bist es. Das ist es. Es hat Klick gemacht. Wir starrten einander an und nach einem Monat wohnten wir zusammen. Mittlerweile sind es über 30 Jahre."

© D Dipasupil/Getty Images

Ellen DeGeneres & Portia De Rossi

"Ellen hat mir meinen Atmen geraubt", erzählt Portia De Rossi über das erste Treffen mit ihrer jetzigen Ehefrau. "Das ist mir noch nie passiert, dass ich jemanden gesehen habe und ich all diese Dinge erfahren habe, die man sonst nur in Liedern hört oder in Gedichten liest. Meine Knie wurden ganz weich", schwärmt die Schauspielerin.

© Christopher Polk/Getty Images for The People's Choice Awards

Annette Benning & Warren Beatty

Eigentlich war Warren Beatty immer bekannt für seine zahlreichen, sagenumwobenen Dates. Dass ihn einmal eine Frau halten würde, schien eher unwahrscheinlich. Er selbst war nicht überrascht: "Eigentlich wollte ich nicht eine Hochzeit verhindern, sondern eine Scheidung. Und als ich Annette traf, hatte ich keinen Zweifel daran, dass es Zeit war zu heiraten."

© Neilson Barnard/Getty Images

Camila Alves & Matthew McConaughey

Matthew McConaughey war glücklicher Single, als er auf Camila Alves traf. Dann sah er die Schönheit im Augenwinkel und dem Schauspieler entkam ein: "Was ist das?" statt "Wer ist das?". Er versuchte, ihre Aufmerksamkeit am anderen Ende des Raumes zu bekommen, aber das war keine Frau, die man über einen ganzen Raum hinweg anspricht, also setzte er seinen "Hintern in Bewegung und ging zu ihr." Gut so, denn mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

© Rachel Murray/Getty Images for Absolut Elyx

Matt & Luciana Damon

Ihre Liebesgeschichte liest sich wie ein Drehbuch für einen romantischen Hollywood-Streifen. "Ich habe sie am anderen Ende des Raumes gesehenen und ein Lichtstrahl schien auf sie herab - sie hat so viel Freunde ausgestrahlt", schwärmt Matt von seiner heutigen Frau. Damals arbeitete sie als Kellnerin und er "musste einfach mit der Person reden".

© Ethan Miller/Getty Images

Aaron & Lauren Paul

"Am ersten Abend, an dem wir ausgingen, küssten wir uns am Riesenrad. Ich habe ihr an diesem Abend gesagt, dass ich sie heiraten werde." Was der "Breaking Bad"-Star 2013 auch in die Tat umsetzte.