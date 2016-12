Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Die US-Sängerin Pink ("Trouble") freut sich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Die 37-Jährige postete in der Nacht zu Donnerstag zwei Fotos des Babys auf Twitter und Instagram. Auf einem hält sie es auf dem Arm, dazu schrieb sie den Namen und das Geburtsdatum ihres Sohnes.

Demnach heißt er Jameson Moon und ist am 26. Dezember zur Welt gekommen. Auf dem anderen ist ihr Mann Carey Hart (41) mit dem Neugeborenen auf dem Arm zu sehen. "Ich liebe meinen Baby Daddy", schrieb Pink dazu.

Die Grammy-Preisträgerin, die bürgerlich Alecia Moore heißt, hatte ihre Schwangerschaft erst im November auf Instagram offiziell verkündet. Dort postete sie ein Foto mit deutlich erkennbaren Babybauch und schrieb dazu: "Überraschung!"

Aus Selbstschutz unhöflich

Hollywood-Star Jennifer Lawrence (26) vermeidet es, mit Fans auf der Straße in Kontakt zu kommen. "Leute denken, dass wir Freunde sind, weil ich berühmt bin und sie meinen, mich zu kennen. Aber ich kenne sie nicht", sagte sie am Mittwoch (Ortszeit) der australischen Zeitung "Herald Sun". "Ich habe angefangen, wirklich unhöflich und zurückhaltend zu sein."

© Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images

Das sei aber nur Selbstschutz, weil ihr Job nicht ihre Realität beeinflussen solle. "Ich mache deshalb mit meiner Körpersprache klar, dass ich nicht mit Fremden reden will. Und wenn sie weiter mit mir sprechen, werde ich unfreundlich", sagte Lawrence weiter.

Die Oscar-Preisträgerin ("Silver Linings"), die mit den vier "Tribute von Panem"-Filme weltberühmt wurde, gehört zu den Bestverdienern in Hollywood. Vom 5. Jänner an ist sie neben Chris Pratt (37) in der Science-Fiction-Romanze "Passengers" in den deutschen Kinos zu sehen.

Geld wie Heu

Die Golfstars Tiger Woods und Phil Mickelson sowie der frühere NBA-Spieler Michael Jordan sind laut Forbes unter den 20 vermögendsten amerikanischen Berühmtheiten zu finden. Demnach verfügt der 40-jährige Woods über ein geschätztes Nettovermögen von 740 Millionen Dollar (711 Mio. Euro), er nimmt damit Platz sieben ein. Mickelson rangiert mit 375 Millionen (361) auf Platz 18.

© www.PPS.at

Aus dem Sport am weiteten vorne zu finden ist aber der 53-jährige Ex-Basketballer Jordan, der ist laut dem Magazin über 1,2 Milliarden Dollar (960 Mio. Euro) verfügen soll und damit Vierter ist. Das Ranking wird übrigens von Filmemacher George Lucas mit 4,6 Milliarden Dollar (4,2) angeführt.

Paltrow zufrieden mit ihrem Alter

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (44) ist zufrieden mit ihrem Alter. "Ich glaube wirklich, dass eine Frau mit 40 Jahren eine Art Software-Aktualisierung bekommt. Ich war nie glücklicher", sagte sie dem aktuellen "People"-Magazin. Auch mit ihrem Äußeren könne sie gut leben. "Natürlich habe ich Falten und graue Haare. Aber ernsthaft: Ich liebe es. Das bin ich."

© imago/Sven Simon

Die Oscar-Preisträgerin ("Shakespeare in Love") begründet ihre Zufriedenheit mit dem Selbstbewusstsein, das man im Alter aufbaue. "Ich bin durch unvorstellbare Höhen und Tiefen gegangen. Ich fühle mich gesegnet, dass ich Falten habe, die diese Geschichte erzählen." Paltrow, die ihre eigenen Anti-Aging-Produkte vertreibt, hatte bereits in mehreren Interviews erklärt, dass Falten sie nicht stören würden.