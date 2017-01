Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Natalie Portman genießt bequeme Gala-Kleider

Mit Babybauch über den roten Teppich zu gehen hat nach Ansicht von Natalie Portman Vorteile. "Ich denke, man kommt mit Kleidern davon, die bequemer sind. Man hat eine gute Ausrede, sich wohlfühlen zu wollen", sagte Portman am Rande der SAG-Awards dem US-Magazin "People". Bei der Preisverleihung in Los Angeles trug die Oscar-Preisträgerin ein weißes Abendkleid von Dior, unter dem ihr Babybauch gut zu erkennen war.

© imago/UPI Photo Natalie Portman bei den SAG-Awards

Begleitet wurde Natalie Portman von ihrem Ehemann Benjamin Millepied, mit dem sie bereits einen fünfjährigen Sohn hat. Die in Israel geborene Schauspielerin ist für ihre Rolle als ehemalige First Lady Jacqueline Kennedy Onassis in "Jackie" für den Oscar nominiert, ging bei den SAG-Awards aber leer aus. Stattdessen bekam Emma Stone den Preis als beste Schauspielerin für ihre Darbietung in "La La Land".

"Peinlicher Außenseiter" Dev Patel

Der britische Schauspieler Dev Patel fremdelt damit, dass andere ihn als Frauenschwarm bezeichnen. "Es ist überwältigend und merkwürdig, denn ich war immer der Typ, der in der Schule nie eine Freundin bekommen hat", sagte Patel am Rande der SAG-Awards in Los Angeles der US-Sendung "Entertainment Tonight". "Ich war der peinliche Außenseiter."

© REUTERS/Lucy Nicholson Dev Patel bei den SAG-Awards

Der 26-Jährige ist in diesem Jahr für seine Rolle in "Lion" erstmals für den Oscar nominiert. Vor fast zehn Jahren hatte er sein Hollywood-Debüt im oscarprämierten Drama "Slumdog Millionär" gegeben.

Kim Kardashian wurde nicht mit Waffe bedroht

Ein Hauptverdächtiger des spektakulären Raubüberfalls auf den US-Star Kim Kardashian in Paris hat abgestritten, die 36-Jährige mit einer Waffe bedroht zu haben. "Wir haben (...) keine Waffe vor einer Frau gezeigt", sagte der 60-Jährige mit dem Spitznamen "der Alte" laut Tageszeitung "Le Monde" den Ermittlern. Er bestätigte, dass Kardashian von einem Komplizen an einem Bett festgebunden wurde. "Ich habe sie ins Badezimmer gebracht (...), sanft", sagte der Beschuldigte laut Bericht. Bisher hatte es geheißen, die Ehefrau von Rapper Kanye West sei beim Überfall im vergangenen Oktober in einer Pariser Luxusresidenz mit einer Waffe bedroht worden.

© www.PPS.at Kim Kardashian

Ermittler hatten 17 Verdächtige festgenommen, gegen mindestens neun von ihnen laufen inzwischen Verfahren. Die Vorwürfe reichen von bewaffnetem Raubüberfall über unerlaubten Waffenbesitz und Freiheitsberaubung bis zu Urkundenfälschung. Die mutmaßlichen Täter hatten nach früheren Angaben Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro erbeutet. Der 60-Jährige Tatverdächtige gab an, dass die Schmuckstücke eingeschmolzen wurden. Ein besonders wertvoller Diamant sei bei einer ungenannten Person. Die Tatverdächtigen hatten Angst, ihn zu verkaufen.

Mischa Barton spricht über Kollaps

US-Schauspielerin Mischa Barton macht die unwissentliche Einnahme einer Partydroge für einen Zusammenbruch vor wenigen Tagen verantwortlich. Der US-Zeitschrift "People" teilte Barton mit, sie sei mit Freunden ausgegangen, um ihren Geburtstag zu feiern. Sie habe getrunken und bemerkt, dass etwas nicht stimme, denn ihr Verhalten sei zunehmend "erratisch" geworden. Im Krankenhaus habe man ihr gesagt, dass sie unter dem Einfluss der Droge GHB stand. Dies sei eine Lektion für alle junge Frauen, beim Ausgehen die Augen offen zu halten, warnte die 31-Jährige.

© www.PPS.at Mischa Barton

Der Wirkstoff GHB, auch als Liquid Ecstasy bekannt, ist eine farblose Flüssigkeit, die leicht Getränken untergemischt werden kann. Sie wirkt einschläfernd und muskelentspannend, führt aber auch zu Übelkeit, Bewusstseinsstörungen und Gedächtnislücken. "People" zufolge hatte die Polizei am Donnerstag auf Anrufe wegen Ruhestörung in der Wohnung der Schauspielerin in West Hollywood reagiert. Nach einer Nacht im Krankenhaus sei sie nun wieder zu Hause, und es gehe ihr gut, teilte Barton mit.