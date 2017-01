Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Fans wollen Tom Hanks ein Polski-Fiat-Kleinstauto schenken

Tom-Hanks-Fans aus Polen wollen dem Hollywood-Star ein Zwergauto vom Typ Polski-Fiat 126p schenken. Das Fahrzeug sei bereits gekauft und werde nun vollständig restauriert, sagte Initiatorin Monika Jaskolska aus der Stadt Bielsko-Biala. In wenigen Monaten könne der Kleinstwagen an Hanks übergeben werden.

Hanks hatte im November auf Twitter ein Foto von sich und einem roten Polski-Fiat mit ungarischem Kennzeichen gepostet und gescherzt: "Ich bin so begeistert über mein neues Auto!". Später folgte ein Schnappschuss eines gelben Modells. Die Aufnahmen dürften in Budapest während der Dreharbeiten zu dem Thriller "Inferno" entstanden sein.

Lily Collins spricht erstmals öffentlich über ihre Essstörung

Die britische Schauspielerin Lily Collins hat erstmals öffentlich über eine frühere Essstörung gesprochen. Beim Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah stellte sie am Wochenende den Film "To The Bone" vor, in dem sie ein Mädchen spielt, das an Anorexie erkrankt ist.

"Meine Vergangenheit mit Essstörungen öffentlich zu machen und zu erzählen, wie nah mir dieser Film gegangen ist, das ist eine der erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen", schrieb die Tochter von Musiker Phil Collins auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie selbst zu sehen ist, wie sie vor verschneiter Landschaft einen Luftsprung macht.

"Wir müssen diese Geschichte erzählen, weil das Thema meiner Meinung nach für junge Männer und Frauen ein echtes Tabu darstellt", sagte die 27-Jährige in einem Interview mit dem Portal "Variety.com". Collins bedankte sich auf Instagram bei ihren Fans für die Unterstützung: "Was für ein großer Moment für mich. Ich habe eine Vergangenheit, bin offen und schäme mich nicht oder bereue meine Erfahrungen."

Juliette Binoche will nicht "öffentliches Gut" sein

© Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Juliette Binoche fühlt sich in der Rolle des Stars oft nicht wohl. "Es gibt Momente, da will ich nicht im Rampenlicht stehen, auch wenn es zum System gehört, Teil meines Berufs ist", sagte die Oscarpreisträgerin der "Berliner Morgenpost". "Wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, wird man öffentliches Gut und als solches bewertet. Es ist sehr befremdlich und ich werde mich wohl nie daran gewöhnen", erzählt die französische Schauspielerin.

» Wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, wird man öffentliches Gut und als solches bewertet. «

Binoche spielt eine Hauptrolle in dem Film "Die feine Gesellschaft" des französischen Regisseurs Bruno Dumont (Kinostart in Österreich am 3. Februar). Die Komödie handelt von einer armen Muschelsammlerfamilie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Nordfrankreich, die reiche Urlauber aufisst.

Justin Biebers Ferrari versteigert

Justin Biebers eisblauer Ferrari 458 Italia F1 hat einen neuen Besitzer. Der Sportwagen des kanadischen Popstars erzielte am Samstag bei einer Versteigerung 434.500 Dollar (408.671,93 Euro), wie das Auktionshaus Barrett-Jackson in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona mitteilte. Bieber, der persönlich an dem Spektakel teilnahm, habe zusätzlich zum Auto noch Konzertkarten und einen Backstage-Pass angeboten. Das Publikum sei schier ausgeflippt.

© imago/ZUMA Press

Wer den Ferrari künftig fahren wird, wurde nicht genannt. Ebenfalls nicht mitgeteilt wurde die Höhe des Startgebots für das speziell nach Biebers Vorstellungen angefertigte Auto. Auf der Internetseite des Auktionshauses hieß es aber, dass der Sportwagen nicht ohne Makel und bereits in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen sei. Bieber hatte in der Vergangenheit mehrere Strafzettel für Raserei verpasst bekommen, 2014 stand er nach einer rasanten Fahrt vor Gericht.