Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Serenas "irreale" Verlobung

Tennis-Star Serena Williams hat wegen der Vorbereitung auf die Australian Open bisher keine Zeit gehabt, ihre Verlobung zu genießen. Die 35-Jährige hatte Ende Dezember die Verlobung mit dem zwei Jahre jüngeren Internet-Unternehmer Alexis Ohanian bekanntgegeben. "Es ist fast noch ein bisschen irreal, weil es noch nicht ganz bei mir angekommen ist", sagte die US-Amerikanerin in Melbourne.

Can't resist a strong shoe game #nike Ein von Serena Williams (@serenawilliams) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 4:48 Uhr

Sie denke sehr an sich selbst und ihre Karriere, räumte die langjährige Nummer eins der Weltrangliste auch mit Blick auf die Verlobung ein. "Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte einfach erst nach Australien darüber nachdenken", betonte Williams, die 22 Einzel-Grand-Slam-Titel bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres geholt hat und damit genauso viele wie Steffi Graf. Vor einem Jahr hatte sie in Melbourne das Finale gegen die Deutsche Angelique Kerber verloren. Wegen Schulterproblemen hatte Williams ihre vergangene Tennis-Saison vorzeitig beendet.

Das soll Cathys nächster Mann mitbringen

Reese und ihre "Zwillingstochter"

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon sieht ihrer 17-jährigen Tochter in den Augen mancher so ähnlich, dass es einigen mitunter schwer fällt, die beiden auseinanderzuhalten. "Zu Weihnachten war die Premiere des Films 'Sing' und da ging die Studioleiterin zu Ava und gratulierte ihr zu dem Film", sagte die die 40-jährige Oscar-Preisträgerin dem Online-Portal "Entertainment Tonight".

Me and my girl 𯖖 #Happy2017 Ein von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 9:43 Uhr

Auch Fans von Witherspoon empfinden eine optische Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter: Als Witherspoon vor rund einer Woche auf ihrem Instagram-Account ein Foto postete, das sie gemeinsam mit Ava zeigt, kommentierten mehrere User das mit einem Wort: "Twins" ("Zwillinge").

Olivia Jones ließ sich Beine verkürzen

Weil ihr rund zwei Meter Körpergröße zu viel waren, hat sich Dragqueen Olivia Jones operativ die Beine verkürzen lassen, wie sie in einem Interview der "Bild"-Zeitung vom Montag sagte. Diese gibt den Größenverlust mit rund sechs Zentimetern an. "Ich fand mich schon lange ein paar Zentimeter zu groß, ich hatte eine falsche Körperhaltung wie eine Giraffe", sagte Jones.

© imago/Sven Simon Olivia Jones ist jetzt sechs Zentimeter kleiner.

Ursprünglich war die OP als rein medizinischer Eingriff geplant: Jones, hinter der der 47-jährige Hamburger Travestiekünstler Oliver Knöbel steckt, wollte ihre ungleich langen Beine anpassen lassen. Sie habe dann "zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen" und gleich beide Beine verkürzen lassen.

Queen Elizabeth geht's wieder besser

Die britische Königin Elizabeth II. ist nach einer schweren Erkältung wieder zur Routine übergegangen. Am Sonntag zeigte sich die 90-jährige Monarchin beim Gottesdienst an der Seite von Prinzgemahl Philip. In einem lilafarbenen Kostüm mit passendem Hut folgte die Queen einer Prozession in die Dorfkirche von Flitcham nahe des Landsitzes Sandringham. Um sich vor dem Regen zu schützen, trug sie einen transparenten, glockenförmigen Schirm.

© imago/Paul Marriott Queen Elizabeth und Prinz Philip am Weg zum Gottesdienst

Die Queen hatte sich beim Kirchgang vergangene Woche erstmals seit mehr als zwei Wochen wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Eine schwere Erkältung hatte sie gehindert, wie es Tradition ist, an den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr in Sandringham teilzunehmen. Prinz Philip war ebenfalls erkältet gewesen, erholte sich aber recht schnell. Die Weihnachtszeit verbringt das Paar stets in Sandringham in der Grafschaft Norfolk und bleibt dort mehrere Wochen. Anfang Februar wird die Queen wieder in London erwartet.

Keine digitale Prinzessin Leia

Die Produzenten der "Star Wars"-Filme haben durch Computertechnik mögliche Auftritte der im Dezember verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher in künftigen Episoden ausgeschlossen. Die im vergangenen Juli abgedrehte "Star Wars"-Episode VIII sei die letzte mit Fisher, sie soll nicht digital in künftige Filme eingebaut werden, erklärte Lucasfilm. "Wir wollen unseren Fans versichern, dass Lucasfilm keine Pläne hat, Carrie Fishers Auftritte als Prinzessin oder General Leia Organa digital neu zu erschaffen."

© imago/ZUMA Press Carrie Fisher und Harrison Ford in "Star Wars"-Episode VII

"Carrie Fisher war, ist und wird immer ein Teil der Lucasfilm-Familie sein", hieß es auf der Website. "Sie war unsere Prinzessin, unser General, und weitaus wichtiger, unsere Freundin." Die durch die Rolle der "Prinzessin Leia" bekannt gewordene Fisher sollte ursprünglich auch in Episode IX mitspielen, die 2019 in die Kinos kommen soll. Ende Dezember starb sie jedoch, nachdem sie auf einem Transatlantik-Flug einen Herzstillstand erlitten hatte. Im jüngsten Streifen aus dem "Star Wars"-Universum, "Rogue One", hatte der 1994 verstorbene britische Schauspieler Peter Cushing dank Digitaltechnik einen Auftritt als "Grand Moff Markin" - eine Rolle, die er im 1977 erschienenen allerersten "Star Wars"-Film gespielt hatte.

Scheidung von Depp und Heard gültig

Die Hollywood-Schauspieler Amber Heard (30) und Johnny Depp (53) sind endgültig geschieden. Knapp acht Monate nach der Trennung des Paares erklärte ein Gericht in Los Angeles die Scheidung am Freitag (Ortszeit) für gültig, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Anwälte. Das Paar hatte sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt und im Februar 2015 geheiratet. Im Mai 2016 trennten sie sich allerdings schon wieder und lieferten sich einen monatelangen Rosenkrieg. Zuletzt stritten sich die beiden um einen Auszahlungsmodus für eine Millionenabfindung von Depp an Heard.

© imago/Future Image Johnny und Amber sind offiziell geschieden.

Die Schauspielerin wollte die Abfindung von sieben Millionen Dollar (etwa 6,6 Mio. Euro) für wohltätige Zwecke spenden. In der Einigung sind diese Zahlungsmodalitäten nun festgelegt. Depp wird die Summe über einen Zeitraum von rund einem Jahr in verschiedenen Beträgen zahlen. Unterhalt zahlt keiner dem anderen. Auch die Anwaltskosten übernimmt jeder selbst, Depp schießt Heard allerdings 500.000 Dollar zu. Der Star aus "Pirates of the Carribean" war Anfang der 80er Jahre bereits einmal kurz verheiratet gewesen. Zwischen 1998 und 2012 war er mit der französischen Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis zusammen, das Paar bekam zwei Kinder.