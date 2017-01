Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Brad Pitt überrascht bei Golden Globes

Hollywood-Star Brad Pitt hat bei den Golden Globes mit seinem ersten großen Auftritt nach seiner Trennung von Angelina Jolie überrascht. Der US-Schauspieler stellte am Sonntagabend den Film "Moonlight" vor, der danach als bestes Drama ausgezeichnet wurde. Pitts Produktionsfirma hatte das Werk über einen jungen, schwulen Afroamerikaner koproduziert.

© Paul Drinkwater/Courtesy of NBC/Handout via REUTERS Brad Pitt bei den Golden Globes

Der Familienvater trug einen Smoking mit schwarzer Fliege. Seit seiner Trennung im September zeigt sich Pitt bisher selten öffentlich. Im November war er bei einem Fan-Event erstmals wieder über den roten Teppich gegangen und nahm zusammen mit Julia Roberts an einer privaten Vorführung von "Moonlight" teil.

16 Festnahmen nach Überfall auf Kim Kardashian

Drei Monate nach dem Raubüberfall auf US-Realitydarstellerin Kim Kardashian in Paris hat die französische Polizei 16 Verdächtige festgenommen. Sie seien am Montag im Großraum von Paris festgenommen worden, bestätigten Vertreter der Polizei entsprechende Informationen der Medien. Kardashian war im Oktober in einer Luxusresidenz überfallen worden. Die Täter fesselten und knebelten sie und raubten Juwelen im Wert von neun Millionen Euro.

© imago/Starface Kim Kardashian mit Ehemann Kanye West

Nach dem Überfall war Kardashian, die ihre Fans über soziale Medien sonst ständig an ihrem Privatleben teilnehmen ließ, in ein ungewohntes Schweigen verfallen. Erst in der vergangenen Woche hatte die 36-Jährige sich über Twitter mit einem Familienfoto zurückgemeldet. In einem vom Fernsehsender E! veröffentlichten Video berichtete Kardashian dann am Wochenende ihren Schwestern unter Tränen, wie sie sich während des Überfalls fühlte. "Sie werden mir in den Rücken schießen!" habe sie damals gedacht: "Es gibt keinen Ausweg." Es rege sie noch heute total auf, wenn sie nur daran denke.

Mariah Careys "Gefühle verletzt"

Pop-Diva Mariah Carey hadert noch immer mit missratenen Auftritt am Silvesterabend in New York - und mit der Produktionsfirma. "Es war eine Möglichkeit, mich und alle, die mit mir das neue Jahr feiern wollten, zu demütigen", sagte sie am Sonntag in einer Audio-Botschaft. "Ich kann nicht leugnen, dass meine Gefühle verletzt sind, aber ich werde das durchstehen."

© REUTERS/Stephanie Keith Mariah Carey bei ihrem Auftritt am Times Square

Bei der großen Silvesterparty am New Yorker Times Square war Carey hilflos auf der Bühne gestanden und fand vor einem Millionenpublikum an den Fernsehern ihren Einsatz nicht. Das dritte Lied kam vollständig vom Band, während Carey endgültig aufgab. Ihre Mikrofon-Ausstattung etwa habe nicht richtig funktioniert, sagte die Sängerin. Es sei eine Schande, dass sie auf ein Produktionsteam mit technischen Problemen gestoßen sei. Die Organisatoren hatten Sabotagevorwürfe aus Careys Lager als "absurd" bezeichnet. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin will sich in den kommenden zwei Monaten in Ruhe auf ihre Tour vorbereiten - und eine Social-Media-Pause einlegen.

Erster gemeinsamer Urlaub

Kein Wunder, dass Harry so strahlt. Hat er zum Zeitpunkt der Aufnahme doch schon gewusst, was ihm und seiner Meghan in den nächsten Tagen bevorsteht. Es ist das erste Mal, dass die beiden gemeinsam Urlaub machen. Also sollte es ein ganz besonderer Urlaub werden. Einer, den Harrys Liebste so schnell nicht vergisst. Wohin also könnte es gehen? In ein superluxuriöses Resort? Auf eine tropische Insel?

© imago/APress Meghan Markle

Destinationen wie diese erschienen dem Prinzen laut "The Sun" offenbar zu banal. Also ging die Reise nach Norwegen, genauer gesagt nach Tromso, wo man das atemberaubende Spektakel der Polarlichter beobachten kann. "Harry soll sich viele Gedanken über das Urlaubsziel gemacht haben. Er wollte den ersten gemeinsamen Urlaub so romantisch und einzigartig wie möglich gestalten, berichtete ein Insider laut "The Sun". Das dürfte ihm gelungen sein.