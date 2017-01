Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Wird Prinzessin Lea sterben?

Nach Carrie Fishers plötzlichem Tod ist unklar, wie es in der "Star Wars"-Saga mit Prinzessin Lea weitergehen wird. Die Dreharbeiten für "Episode 8", die kommenden Dezember in die Kinos kommen soll, hat die Schauspielerin noch beenden können, doch ob sie auch in "Episode 9" noch zu sehen sein wird, ist ungewiss. Die Möglichkeit, Carrie Fisher durch eine andere Darstellerin zu ersetzen, wurde rasch verworfen, sie könnte dank komplizierter Computertechnik in den Film eingebaut werden, wie es etwa bei Paul Walker in "Fast & Furios" der Fall war.

© imago/ZUMA Press Binnen zwei Tagen verlor Billie ihre Mutter Carrie Fisher und ihre Großmutter Debbie Reynolds

Doch auch Prinzessin Leas Tod steht im Raum. Man müsse jetzt "sorgfältig und gewissenhaft mit der Situation umgehen", erklärte ein Disney-Manager gegenüber der "Bild am Sonntag". Vor allem auf Carrie Fishers Tochter Billie Lourd, die bereits im 7. Teil der "Star Wars"-Saga als Leutnant Connix zu sehen war, soll Rücksicht genommen werden. "Keiner will, dass sich Carries Tochter auf dem Set mit dem Computerbild ihrer Mutter unwohl fühlt", meint der Insider.

Brad Pitts "schlimmstes Weihnachtsfest"

"Das war das schlimmste Weihnachtsfest meines Lebens." Diese Worte soll Brad Pitt laut einem Bericht der "Mail on Sunday" gegenüber einem Freund fallen gelassen haben. Der Grund: Nach der Trennung von Angelina Jolie musste der Schauspieler das "Fest der Liebe" erstmals ohne seine Kinder verbringen. Kein Wunder, dass da keine große Feierstimmung aufkommen wollte. Angeblich durfte Brad seine sechs Lieblinge an den Feiertagen nur einmal kurz sehen. Kaum waren die Geschenke überreicht, mussten die Kinder auch schon wieder gehen. Maddox, der angeblich noch immer nicht gut auf seinen Vater zu sprechen ist, soll den Besuch überhaupt ausgelassen haben.

© imago/APress

Brad Pitt sei "am Boden zerstört", berichtet ein Freund. Er wolle auch im neuen Jahr um seine Kinder kämpfen, heißt es. Auch an seiner Noch-Ehefrau soll ihm immer noch sehr viel liegen. Er liebe Angelina noch immer, glaubt der Freund zu wissen. Diese würde Brad aber ihrerseits ignorieren und etwaige Geschenke ungeöffnet zurückschicken.

Das neue Jahr fängt ja gut an ...

Das neue Jahr fängt nicht sonderlich gut an für Richard Lugners Ex-Frau Cathy. Während der Baumeister auf Kuba urlaubt, ärgert sie sich in ihrer Noch-Heimat Wien. "Danke an das riesige A... welches meinen Briefkasten in Wien gesprengt hat!", schreibt die 26-Jährige, die demnächst mit ihrer Tochter Leonie zurück nach Deutschland zieht, auf Facebook. Der Abschied aus Österreich dürfte ihr nach solchen Erlebnissen wohl noch leichter fallen.

Die Reaktionen auf Facebook gehen auseinander. Während die einen sich über die "kranken Leute" echauffieren, die Cathy einfach nicht in Ruhe lassen können, meinen die anderen, derartige "Streiche" würden an Silvester überall passieren, weshalb sie es nicht persönlich nehmen solle.

Ellen Pompeo im Mutterglück

Mit 47 Jahren ist "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo zum dritten Mal Mutter geworden. Die frohe Kunde verkündete die Schauspielerin auf Instagram. Dort hält sie ihre Fans auch weiterhin auf dem Laufenden. Zusammen mit Söhnchen Eli Christopher zeigt sich eine glückliche Ellen in einem kurzen Video ihren Anhängern.

Boy Crazy....Here's to a year filled with happiness and love! Happy New Year ❤️𯎎❤️ Ein von Ellen Pompeo (@ellenpompeo) gepostetes Video am 1. Jan 2017 um 14:21 Uhr





Musiker Ed Sheeran macht Fans Hoffnung

Der britische Pop-Musiker Ed Sheeran hat seinen Fans erneut Hoffnung auf ein neues Album gemacht. Auf seinem Twitter-Account postete der 25-Jährige am Sonntag ein Video, das ihn mit einer handgeschriebenen Nachricht zeigt. Darauf steht: "Neue Musik kommt am Freitag". Sheeran hatte erst kürzlich für Aufsehen gesorgt, als statt Fotos auf seinen Social-Media-Profilen im Netz nur noch blaue Flächen erschienen waren. Er meldete sich damit von einer einjährigen Internetabstinenz zurück. Fans spekulierten bereits, Sheeran werde bald ein neues Album präsentieren.

Bereits vor einem Jahr hatte er angekündigt, ein drittes Album sei "auf dem Weg". Es sei die beste Sache, die er bisher gemacht habe. Seine Internet-Auszeit hatte Sheeran damit begründet, er sehe "die Welt durch einen Bildschirm, nicht mehr durch meine Augen".

Nachwuchs für "Aschenbrödel"-Prinz

Pavel Travnicek, bekannt als der Prinz aus dem TV-Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", ist mit 66 Jahren noch einmal Vater geworden. Seine Frau Monika habe einen gesunden Knaben zur Welt gebracht, berichteten tschechische Medien am Montag. Der Kleine soll Maximilian heißen, wiegt 3,2 Kilo und ist 50 Zentimeter groß.

© imago/United Archives Peter Travnicek als Prinz in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Sorge um Queen Elizabeth

Seit mehr als einer Woche leidet Queen Elizabeth II. an einer schweren Erkältung. Wie der Buckingham Palast am Sonntag mitteilte, verzichtete die Königin auf eine Teilnahme am traditionellen Kirchgang zum Neujahrstag. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag war Elizabeth II. aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Gottesdienst gegangen - zum ersten Mal seit fast 30 Jahren. "Die Queen fühlt sich noch nicht bereit, einen Gottesdienst zu besuchen und ist weiterhin dabei, sich von einer schweren Erkältung zu erholen", sagte ein Sprecher am Sonntag. Gleichzeitig bemühte sich der Palast, die Sorgen um den Gesundheitszustand der Queen zu zerstreuen. Die Königin sei "auf den Beinen" und lese Regierungsdokumente, sagte eine Sprecherin. "Es geht ihr gut".

© imago/i Images Queen Elizabeth bei einem Auftritt Anfang Dezember

Dennoch sind die Briten beunruhigt. Die britische Königin ist auch formal das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England und gilt als sehr religiös. Ohne triftigen Grund wird sie kaum auf zwei wichtige Gottesdienste in Folge verzichten. Insgesamt war die Queen der BBC zufolge seit zwölf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Queen und Prinz Philip (95) hatten ihren traditionellen Aufenthalt auf Landsitz Sandringham über die Weihnachtszeit bereits mit Verspätung angetreten, weil beide an einer Erkältung litten. Statt mit dem Zug reisten die beiden per Hubschrauber auf das knapp 200 Kilometer von London entfernte Landgut in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.

© REUTERS/Peter Nicholls Prinz Philip verlässt den Neujahrsgottesdienst

Prinz Philip erholte sich rasch und nahm bereits an dem Kirchgang am ersten Weihnachtsfeiertag teil. Auch am Neujahrstag ließ es sich der Prinzgemahl nicht nehmen, mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie den Neujahrsgottesdienst zu besuchen. Auf Bildern war zu sehen, wie er im strömenden Regen auf ein wartendes Auto zuging. Prinz William und Herzogin Kate dagegen waren mit ihren Kindern nicht dabei. Sie verbrachten die Weihnachtsfeiertage bei Kates Eltern im südenglischen Bucklebury in der Grafschaft Berkshire.