Nicole Kidman: Schmetterlinge

Viele von uns haben unerklärliche Angst vor Spinnen. Die sehen ja auch wirklich ekelig aus. Aber schöne, farbenfrohe Schmetterlinge? Auch vor denen kann man sich fürchten? Ja, man - bzw. in diesem Fall frau - kann. Nicole Kidman hasst Schmetterlinge, sie findet sie laut eigener Aussage "gruselig und unheimlich". "Ich habe alles versucht, um die Phobie zu bekämpfen, ich begab mich in einen großen Schmetterlingskäfig, der sich im American Museum of National History befand und hatte darin sogar die Schmetterlinge auf mir sitzen, aber es funktionierte nicht", erklärte Kidman einst in einem Interview.