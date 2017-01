Alyson Hannigan, 42

In ihren 20ern spielte Alyson Hannigan das komische Mädchen aus "American Pie", das ständig redete und Geschichten aus ihren Sommerlagern erzählte. Auch aus der Serie "Buffy" kennt man sie, heute ist Alyson vor allem durch "How I Met Your Mother" bekannt. Wer hätte trotz der langen Karriere geglaubt, dass die rothaarige Schauspielerin schon 42 Jahre alt ist?

WEITER: Noch mehr Stars, die älter sind, als man glaubt.