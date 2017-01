Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) hat am Montag in Israel ihre fünftägige Reise in den Nahen Osten begonnen. Auf der Agenda standen Montagnachmittag und -abend u.a. Termine zu Start-up-Initiativen.

"Israel hat weltweit die größte Start-up-Dichte im Verhältnis zur Bevölkerung", erklärte Duzdar. Der Staat schüttet hohe Förderungen in diesem Bereich aus. Duzdar will sich nun vor Ort ansehen, was man sich für Österreich abschauen könnte und was eher nicht.

Am Dienstag besucht Duzdar in Jerusalem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Außerdem trifft die für Digitalisierung zuständige Staatssekretärin die Leiterin der Behörde "Digital Israel".

Tags darauf wird Duzdar, die aus einer palästinensischen Familie stammt, Gespräche mit Vertretern der Palästinenserregierung in Ramallah führen. Treffen mit israelischen Regierungsmitgliedern stehen nicht auf dem Programm.

Donnerstag und Freitag verbringt Duzdar im Libanon. Dort sind im Rahmen einer UNO-Mission auch österreichische Soldaten stationiert. Das Nachbarland Syriens ist massiv von der Flüchtlingskrise betroffen.