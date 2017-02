Wegen der seit Jahresende weiter gekletterten Treibstoffpreise war der Jänner der teuerste Tankmonat seit September 2015. Diesel verteuerte sich gegenüber dem Vormonat Dezember um 1,1 Cent auf durchschnittlich 1,122 Euro pro Liter, Superbenzin sogar um 2,1 Cent auf 1,182 Euro, ergab eine Auswertung des Autofahrerklubs ÖAMTC.

Weil die Spritpreise Anfang 2016 niedriger waren und die Preissteigerungen anhalten, werden Kraftstoffe im abgelaufenen Monat Jänner erneut ein maßgeblicher Preistreiber für die Inflation sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. So sei der Preis für Super gegenüber Jänner vor einem Jahr um elf Prozent gestiegen, der Dieselpreis sogar um 18 Prozent.

Teurere Mineralölprodukte wie Sprit und Heizöl hatten schon im Dezember für einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,4 Prozent gesorgt - ohne die Mineralölprodukte hätte die Teuerungsrate nur 1,2 Prozent betragen, hatte die Statistik Austria Mitte Jänner erklärt. So verteuerte sich Heizöl im Dezember im Jahresschnitt um 15 Prozent, Diesel um 4 Prozent und Superbenzin um 3,5 Prozent. Die Jänner-Inflationsdaten sollen am 22. Februar kommen.