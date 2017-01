Stefan Kraft hat im dritten Tourneebewerb in Innsbruck viel an Terrain eingebüßt und die Siegchance wohl vergeben. Der von einem Magen-Darm-Virus beeinträchtigte Salzburger kam am Mittwoch in der in nur einem Durchgang entschiedenen Konkurrenz mit 116 Metern auf dem Bergisel nur an die 18. Stelle und liegt in der Zwischenwertung der 65. Auflage fast 17 Punkte zurück.

Der Norweger Daniel Andre Tande (128,5 Meter) gewann nach Garmisch erneut und führt in der Tournee vor dem Finale in Bischofshofen rund zwei Punkten vor dem Polen Kamil Stoch, dem Vierten von Innsbruck. Stark unterschiedlicher Wind hatte einen fairen Wettbewerb verhindert und für große Verzögerungen gesorgt. Wegen einbrechender Dunkelheit war kein zweiter Durchgang möglich.