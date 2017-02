Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch 14 Damen und 13 Herren für die am Montag beginnenden alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz nominiert. Das Kontingent mit 24 Athleten plus die drei Titelverteidiger Anna Veith (Super-G, Riesentorlauf), Marcel Hirscher (Alpine Kombination) und Hannes Reichelt (Super-G) wurde voll ausgeschöpft.

Prominenteste Abwesende sind die Routiniers Klaus Kröll und Elisabeth Görgl, diese Entscheidungen kommen aber nicht überraschend.

Mit dabei sind mit Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Ricarda Haaser, Mirjam Puchner, Christine Scheyer, Rosina Schneeberger, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Katharina Truppe, Stephanie Venier sowie Frederic Berthold, Manuel Feller, Christian Hirschbühl, Vincent Kriechmayr, Roland Leitinger und Marco Schwarz zahlreiche Aktive, die in ihrer Karriere noch keinen WM-Bewerb bestritten haben.

WM-Teilnehmer im Überblick

Damen:

Stephanie Brunner (22) - erste WM-Teilnahme

Katharina Gallhuber (19) - erste WM-Teilnahme

Ricarda Haaser (23) - erste WM-Teilnahme

Michaela Kirchgasser (31) - Teilnahmen bisher 07 09 11 13 15

Mirjam Puchner (24) - erste WM-Teilnahme

Christine Scheyer (22) - erste WM-Teilnahme

Bernadette Schild (27) - Teilnahme bisher 13

Nicole Schmidhofer (27) - Teilnahmen bisher 13 15

Rosina Schneeberger (23) - erste WM-Teilnahme

Ramona Siebenhofer (25) - erste WM-Teilnahme

Tamara Tippler (25) - erste WM-Teilnahme

Katharina Truppe (21) - erste WM-Teilnahme

Anna Veith (27) - Teilnahmen bisher 09 11 13 15

Stephanie Venier (23) - erste WM-Teilnahme

Herren:

Romed Baumann (31) - Teilnahmen bisher 07 09 11 13 15

Frederic Berthold (25) - erste WM-Teilnahme

Manuel Feller (24) - erste WM-Teilnahme

Max Franz (27) - Teilnahmen bisher 13 15

Christian Hirschbühl (26) - erste WM-Teilnahme

Marcel Hirscher (27) - Teilnahmen bisher 09 13 15

Vincent Kriechmayr (25) - erste WM-Teilnahme

Roland Leitinger (25) - erste WM-Teilnahme

Michael Matt (23) - Teilnahme bisher 15

Matthias Mayer (26) - Teilnahmen bisher 13 15

Hannes Reichelt (36) - Teilnahmen bisher 03 07 09 11 13 15

Philipp Schörghofer (34) - Teilnahmen bisher 09 11 13 15

Marco Schwarz (21) - erste WM-Teilnahme