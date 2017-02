Die bisherigen österreichischen Medaillengewinner bei den 51. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti haben am Sonntagabend ihre Preise überreicht bekommen. Bei gleich mehreren Siegerehrungen in der finnischen Wintersport-Metropole standen ÖSV-Athleten nicht weniger als dreimal im Fokus, allen voran Stefan Kraft bei der Zeremonie für den Normalschanzen-Bewerb der Herren.

"Ich kann es richtig genießen. Es ist ein Kindheitstraum und einfach genial", sagte der Salzburger dem ORF, nachdem er seine am Samstag errungene Goldmedaille erhalten hatte. Gleich danach musste er schon wieder auf das Podium steigen, nämlich auf das zweithöchste Treppchen. Gemeinsam mit Michael Hayböck, Jacqueline Seifriedsberger und Daniela Iraschko-Stolz nahm er die Silbermedaillen für Platz zwei im Mixed-Bewerb der Skispringer von der Normalschanze entgegen.

"Das war sicher eines von meinen schönsten Wochenenden", resümierte der 23-jährige Kraft. "Wenn du mit zwei Medaillen dastehst, genial." Daniela Iraschko-Stolz erinnerte an die Basis des Erfolgs: "Wir haben einen super Teamspirit aufgebaut", erklärte die Steirerin. Kraft gab zudem einen Ausblick auf den weiteren Abend: "Wenn es etwas zu feiern gibt, soll man auch feiern. Aber sicher mit Hirn. Wir werden aber sicher ein-, zwei-, dreimal anstoßen."

Als erste österreichische Medaillengewinner waren die Nordischen Kombinierer aufgerufen worden. Bernhard Gruber, Mario Seidl, Philipp Orter und Paul Gerstgraser hatten im Teambewerb von der Normalschanze mit Bronze zugeschlagen. "So eine Team-Medaille ist etwas ganz Besonderes. Ich habe es genossen, da oben zu stehen", erläuterte Routinier Bernhard Gruber. Seidl war von seiner ersten WM-Siegerehrung besonders beeindruckt: "Es war unglaublich schön, einfach zum Genießen."