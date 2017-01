Der späte Meinungsumschwung hat sich für Anna Veith in Cortina d'Ampezzo bezahlt gemacht. Erst am späten Freitagnachmittag hatte sie entgegen ihrem Gefühl nach dem Training entschieden, am Samstag in der Abfahrt doch an den Start zu gehen. Prompt zeigte die Salzburgerin ihre beste Fahrt des Wochenendes und belegte mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Siegerin Lara Gut aus der Schweiz Platz 19.

"Jetzt, wo ich herunten bin und es besser gelaufen ist, als ich gedacht habe, bin ich natürlich glücklich über meine Entscheidung", meinte Veith im Ziel. Ihre verbesserte Zeit führte Veith unter anderem auf die Rennposition zurück. "Im Training bin ich fast nie Hocke gefahren", erklärte die 27-Jährige.

Verbesserungspotenzial sieht Veith nach ihrem ersten Abfahrtsstart seit knapp zwei Jahren, seit dem 18. März 2015 beim Weltcup-Finale in Meribel, noch einiges. "Derzeit ist die Technik meine Basis. Darauf kann ich mich verlassen. Das, was ich noch ganz stark verbessern muss, ist die Aktivität im Rennen, das, was mir auch im Riesentorlauf noch fehlt, den Schwung kurz zu halten", sagte Veith.

Der Start in der Abfahrt sollte auch ein Training unter Rennbedingungen für den Super G am Sonntag sein. "Es ist wichtig zu sehen, dass ich mich in die Geschwindigkeit hinein traue. Der technische Teil ist immer noch meine Stärke, und das stimmt mich für den Super G positiv", sagte Veith.

Das verletzt gewesene Knie spüre sie nach der Belastung immer noch, die Rennkilometer seien aber auch für das Knie wichtig, so Veith. "Ich habe gestern auch mit dem Arzt gesprochen, um seine Meinung einzuholen. Er hat mir das so erklärt, dass sich die Strukturen im Knie wieder anpassen müssen, wenn eine neue Belastung kommt. Diese Reaktion spürt man einfach. Das ist vergleichbar mit einem Muskelkater, fühlt sich aber müde an. Wenn ich mich bewege und Ski fahre, merke ich aber relativ schnell, dass es geht", erklärte Veith.

Die Entscheidung für den Abfahrts-Start fiel nach einer Behandlung am Freitag und Rücksprache mit Vertrauens-Trainer Meinhard Tatschl und Physiotherapeut Peter Meliessnig auch aufgrund der notwendigen Rennpraxis. "Eine Frage war, ob ich mögliche Probleme mit meinem derzeitigen Kraftniveau bewältigen kann. Die Entscheidung hat darauf beruht, wenn ich nicht fahre, werde ich auch nicht besser", erklärte Veith.

Einen möglichen Start in den WM-Abfahrtstrainings in St. Moritz ließ die Titelverteidigerin im Super G und Riesentorlauf offen. "Ich weiß es noch nicht, kann aber sein", meinte Veith. Ob sie einen Start in der WM-Abfahrt anvisiert, ließ die Silbermedaillengewinnerin von Beaver Creek 2015 ebenso offen.