Die beeindruckende Siegesserie von Mikaela Shiffrin ist gerissen. Der Ski-Star aus den USA fädelte am Dienstag im ersten Durchgang des Rennens in Zagreb ein. Damit verzeichnete sie ihren ersten Ausfall in einem Weltcup-Slalom seit dem 29. Dezember 2012 (Semmering). Shiffrin war auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom.

Nach Weihnachten hatte die 21-Jährige am Semmering in drei Tagen drei Rennen, davon zwei Riesentorläufe, gewonnen. Solch ein "Hattrick" war davor nur Ski-Größen wie Annemarie Moser-Pröll, Vreni Schneider, Katja Seizinger und Lindsey Vonn gelungen.