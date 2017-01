Skirennläufer Ivica Kostelic dürfte am Freitag in der Alpinen Kombination von Wengen seine Karriere beenden. Der 37-jährige Kroate kündigte dies in einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur sda an. "Es ist eine so große Liebe und so viel Leidenschaft vorhanden, dass ich es ja schon kaum aussprechen kann, dass diese Kombi wahrscheinlich mein letztes Rennen sein wird", sagte Kostelic.

Der nach zwölf Knieoperationen unter ständigen Schmerzen fahrenden Kroate hatte vergangenes Jahr erklärt, seine Karriere fortsetzen und noch einmal sein Heimrennen in Zagreb fahren zu wollen. Im Sommer sprach er davon, eventuell sogar noch bis Olympia 2018 weitermachen zu wollen. Die Schmerzen dürften beim Gesamtweltcupsieger von 2011 und Gewinner von 26 Weltcuprennen aber zu groß sein. Mit dem 361. Weltcuprennen dürfte Schluss sein.

Kostelic sprach im sda-Interview davon, Abschiede zu hassen. "Das ist wie langsam sterben." Deshalb wolle er versuchen, die Wengen-Kombination genau so zu fahren wie alle anderen Rennen zuvor. Er meinte, es wäre ihm am liebsten, "wenn nach dem Rennen mein Geist einfach entschwinden und immer im Berner Oberland herumfliegen würde". In Wengen schaffte es Kostelic 13 Mal auf das Podest, er gewann viermal den Slalom und zweimal die Kombination.