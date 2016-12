Wie die Welt Silvester feiert

Es ist 2017 - zumindest in einigen Ländern. Die Einwohner Samoas und anderer Inseln im Pazifik haben traditionell als erste Silvester gefeiert. Am Samstag um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) begann dort das neue Jahr.

Die Bewohner des Inselstaats Samoa feiern erst seit 2012 so früh Neujahr. Die Regierung hatte einen Wechsel über die Datumsgrenze beschlossen - bis dahin lebten die Samoaner östlich der Datumsgrenze und damit 23 Stunden hinter Neuseeland.

Eine Million im Hafen von Sydney versammelt

Mehr als eine Million Menschen haben in Sydney das neue Jahr mit einem riesigen Feuerwerk gefeiert. Zehn Stunden vor Mitternacht MEZ flogen im Hafen der australischen Metropole Raketen über dem berühmten Opernhaus in die Luft. Die Organisatoren hatten das bisher größte Spektakel mir mehr als 100.000 Feuerwerkskörpern versprochen. Die Stadt lässt es sich umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro kosten.



© APA/AFP/SAEED KHAN

Erstmals wurde das Gelände mit querstehenden Bussen auf den umliegenden Straßen abgesichert. Das sollte Anschläge mit Fahrzeugen verhindern. Schon Stunden vor dem Jahreswechsel hatten sich Hunderttausende Menschen am Hafen versammelt. Um 21.00 Uhr Ortszeit gab es bereits ein erstes Feuerwerk - damit Kinder feiern konnten, ohne bis Mitternacht aufbleiben zu müssen. Zu Ehren des 2016 gestorbenen US-Popstars Prince regnete es zu den Klängen seines Songs "Purple Rain" lila Raketen.

Feuerwerks-Verbot in Thailand

In Thailand sind in diesem Jahr dagegen Feuerwerke zur Begrüßung des neuen Jahrs verboten worden, nachdem die Regierung wegen des Todes von König Bhumibol Adulyadej eine einjährige Trauerzeit ausgerufen hatte. Der König war im Oktober gestorben. Allerdings wird erwartet, dass Hunderttausende Menschen zusammen ein Neujahrslied anstimmen werden, das Bhumibol selbst komponiert hat, gefolgt von der königlichen Hymne.

Madrid: Einen Tag zu früh gefeiert

Mehrere Tausend Spanier und Touristen haben sich am Freitagabend in Madrid an der Puerta del Sol versammelt, um das neue Jahr einzuläuten - einen Tag zu früh. Dennoch wurde ausgelassen gefeiert, als die Turmuhr am Gebäude der Regionalregierung um Mitternacht zwölf Mal schlug. Grund für die verfrühte Party: Die Stadtverwaltung testet die Glocken immer einen Tag vor Silvester.

Mann will so nsicher gehen, dass die Glocken dann am 31. Dezember richtig funktionieren. Schon seit Jahren kommen immer mehr Menschen zu dem Testlauf. Viele folgen dabei auch einer Tradition, die eigentlich ebenfalls erst in der Silvesternacht ansteht: Bei jedem Glockenschlag wird eine Weintraube gegessen - denn das soll Glück für das neue Jahr bringen.

In einem kleinen Dorf in Spanien hat 2017 schon mittags begonnen: In Villar de Corneja westlich von Madrid gehen die Uhren zwar nicht anders, doch die weniger als 20 Menschen, die im Winter in der Gemeinde leben, feierten am Samstag trotzdem zwölf Stunden früher als der Rest des Landes. Grund: Die meisten Bewohner sind über 80 Jahre alt und wollten nicht bis Mitternacht wach bleiben. Die Senioren seien einfach zu müde, um so lange die Augen aufzuhalten, zitierte die Nachrichtenagentur efe die Bürgermeisterin Carmen Hernandez.

Chinas Großstädte: Keine offiziellen Feiern

In Chinas großen Städten gibt es in diesem Jahr keine offiziellen Feiern zu Silvester. Die Polizei riet dazu, Menschenmengen zu meiden. Bei einer Massenpanik an der Uferpromenade von Shanghai waren kurz vor Mitternacht am Silvesterabend vor zwei Jahren 36 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hatte später eingeräumt, von der Größe der Menschenmenge völlig überrascht worden zu sein.

Der 1. Jänner ist zwar auch in der Volksrepublik ein Feiertag, nach dem traditionellen Mondkalender der Chinesen beginnt das neue Jahr aber stets erst Ende Jänner oder im Februar. Diesmal wird das Jahr des Affen am 28. Jänner durch das Jahr des Hahns abgelöst. Während der Neujahrsfeiertage kehren viele Menschen in ihre Heimatgemeinden zurück und feiern tagelang mit Feuerwerk. Am 31. Dezember feiern dagegen meist nur junge Leute in den Großstädten.