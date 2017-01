Sigmar Gabriel tritt nach Informationen des Branchendienstes "Meedia" nicht als SPD-Kanzlerkandidat an. Der Parteivorsitzende habe dem Magazin "stern" in einem Exklusiv-Interview gesagt, dass er auf die Position des Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl im September verzichte, berichtete das Portal am Dienstagnachmittag. In dem Interview habe er auch seinen Rücktritt angekündigt.

Wegen der Brisanz der Nachricht werde der "stern" schon am Mittwoch und nicht wie üblich am Donnerstag erscheinen. Eine SPD-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.