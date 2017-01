In einer Wohnung in Wien-Ottakring sind am Donnerstag sieben Drogendealer festgenommen worden. Das Landeskriminalamt war den Männern im Alter von 19 bis 20 Jahren nach monatelangen Ermittlungen auf die Spur gekommen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Knapp 400 Gramm Marihuana im Straßenverkaufswert von rund 4.000 Euro sowie rund 2.000 Euro in bar wurden sichergestellt.

Die Unterkunft in der Koppstraße wurde offenbar als Bunker-Wohnung für die Drogen verwendet. Das Cannabis wurde dann im Straßenverkauf abgesetzt. Die Kriminalisten warteten laut Maierhofer mit dem Zugriff ab, bis sich mehrere Verdächtige in der Wohnung befanden. Fünf Beschuldigte wurden inzwischen in U-Haft genommen. Da die sieben Männer aus Gambia alle negative Asylbescheide erhalten hatten, werden sie auch fremdenpolizeilich behandelt.