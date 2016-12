Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei in Europas Großstädten die Sicherheitsvorkehrungen zu den Silvester-Feiern verstärkt. So werden in der deutschen Hauptstadt die Feier-Meilen den Behörden zufolge mit gepanzerten Fahrzeugen und Betonklötzen gesichert, Polizisten tragen Maschinengewehre, bis zu 1.800 zusätzliche Beamte sind im Dienst.

Polizei und Sicherheitskräfte sind nach Ansicht von Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere auf die diesjährige Silvesternacht gut vorbereitet. "Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen vor Ort in diesem Jahr hinreichend vorgesorgt haben, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen werden", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Er spielte damit auf die massenhaften sexuellen Übergriffe vor einem Jahr an. Die Bundespolizei werde in und um Bahnhofsareal herum bundesweit rund 3000 Beamte einsetzen, davon allein etwa 800 aus Nordrhein-Westfalen, erläuterte der Minister. "Auf wichtigen Bahnhofsvorplätzen, zum Beispiel am Kölner Hauptbahnhof, werden mobile Bundespolizeiwachen als Ansprechstellen für die Bürger und Touristen eingerichtet."

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft die Deutschen nach den "schweren Prüfungen" des zurückliegenden Jahres zu Zuversicht und Zusammenhalt in 2017 auf. Sie appellierte in ihrer Neujahrsansprache an die Bürger, "der Welt des Hasses der Terroristen unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen". Merkel betonte: "Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker." Auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erklärte, gesellschaftlicher Zusammenhalt sei "die stärkste Waffe gegen Terrorismus".

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Zu Silvester wird Sicherheit aber auch aufgrund der jüngsten Terroranschläge in Europa großgeschrieben. "Die mögliche Gefahr eines Anschlages, da werden alle Maßnahmen getroffen, um dies zu verhindern", sagte der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf. In Mailand, wo ein Polizist den Berlin-Attentäter erschoss, werden die Sicherheitschecks auf den wichtigsten öffentlichen Plätzen verstärkt. Aus den Stadtzentren von Rom und Neapel wurden Lastwagen verbannt. Zudem sind auch dort Polizisten mit Maschinengewehren unterwegs.

In Madrid werden 1.600 zusätzliche Polizisten eingesetzt. Zudem wird die Zahl der Besucher für den beliebten Platz Puerta del Sol im Zentrum - wie schon im vergangenen Jahr - begrenzt. Es gibt scharfe Zugangskontrollen.

In Paris, wo die Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS) vor rund einem Jahr 130 Menschen tötete, werden an Eiffelturm, Triumphbogen und Champs-Elysees schwer bewaffnete Kräfte eingesetzt. Insgesamt sollen in Frankreich den Behörden zufolge 90.000 Polizisten und tausende Soldaten für Sicherheit bei den Feierlichkeiten sorgen.

In Brüssel, wo im März 16 Menschen durch den IS getötet und 150 weitere verletzt wurden, wurde zeitweilig eine Absage des Feuerwerks erwogen. Vor wenigen Tagen gab der Bürgermeister dann aber doch grünes Licht für das Spektakel.

In München erklärte eine Sprecherin der Polizei, es lägen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vor. Deshalb seien zum Jahreswechsel zwar mehr Polizisten im Einsatz als an einem normalen Wochenende, aber nicht mehr als üblicherweise zum Jahreswechsel. In München gab es zum Jahreswechsel 2015/16 eine Warnung vor einem Anschlag. Der Verdacht erhärtete sich aber nicht. Im Jahresverlauf wurde Bayern dann von Anschlägen und Amokläufen in München, Ansbach, Würzburg und Grafing bei München erschüttert.

Welche Maßnahmen in Wien getroffen werden

Auch der Silvesterpfad in Wien findet am Samstag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. An elf Standorten in der Innenstadt sowie beim Riesenrad und in der Seestadt Aspern werden ab den Nachmittagsstunden und bis spätestens 2.00 Uhr bespielt. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk beim Rathaus. Der Eintritt ist frei.

Zu dem Großevent werden wieder hunderttausende Besucher erwartet. Um die Sicherheit zu gewährleisten sind dieses Mal unter anderem 400 Polizisten und 300 Securitys im Einsatz. 19 Kameras überwachen das Geschehen. Zusätzlich wird der Verkehr am Ring zwischen Operngasse und Stadiongasse ab 20.00 Uhr gesperrt. Weitere temporäre Sperren wurden angekündigt. Die Exekutive verteilt infolge der Vorfälle in Köln vor einem Jahr außerdem ab 13.00 Uhr Taschenalarme beim Haas-Haus am Stephansplatz. Die Mitnahme bzw. das Abbrennen von Knall- und Feuerwerkskörpern ist - wie schon in den vergangenen Jahren - verboten. Keine Probleme sollte es am Heimweg geben: Neben allen U-Bahn-Linien fahren auch diverse Bus- und Straßenbahnlinien die ganze Nacht hindurch.