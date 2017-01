Viel schwieriger als sich auf die besten Filme zu einigen, ist es inzwischen geworden, sich auf die besten Serien zu einigen. Hier gehen die Meinungen oft stark auseinander – zudem lässt sich eine Serie auch schwer auf ein Jahr begrenzen. Darum soll dieser Rückblick auch nicht zwingend die „besten“ Serien des Jahres küren, sondern eher einen Überblick über das vergangene Jahr darstellen und die Serien, die die Landschaft geprägt haben.

Stranger Things

© Netflix

Mit der Mystery-Serie "Stranger Things" ist Netflix dieses Jahr definitiv ein großer Hit gelungen. Die Show über eine US-amerikanische Kleinstadt in den 80er-Jahren, in der ein Monster sein Unwesen treibt und eine Gruppe Kinder Nachforschungen anstellt hat viele Zuseher in ihren Bann gezogen. Vor allem der 80er-Jahre-Charme im Stil von E.T. changierend zwischen Mystery,- Teenie- und High-School-Drama sprach das begeisterte Publikum an. „Stranger Things“ sei die „Show, die Steven Spielberg und Stephen King niemals gemacht haben“, trafen es die US-Kritiker punktgenau. Die zweite Staffel wird 2017 auf Netflix zu sehen sein.

Girls

© imago/ZUMA Press

Die Girls sind zwar keine Neuheit mehr im Serienuniversum, doch mit Staffel fünf, die Anfang des Jahres zu sehen war, zeigte Serienschöpferin wie Hauptdarstellerin Lena Dunham, dass sie es immer noch drauf hat. Nach einer eher mauen vierten Staffel liefen die Girls in Staffel fünf wieder zur Höchstform auf. Marnies Hochzeit (und die bald folgende Trennung), Shoshannas Scheitern in Japan, Hannahs Beziehung mit Fran und die Homosexualität ihres Vaters und vor allem das Zusammenfinden von Jessa und Adam machten alle zehn Folgen großartig. Staffel sechs kommt im Februar – und damit endet auch die gelungene Serie über die vier New Yorkerinnen endgültig.

Transparent

© Amazon

"Im Dienst einer Bürgerrechtsbewegung" sieht Serienschöpferin Jill Soloway ihre Kreation "Transparent", hat die mit Preisen und Kritikerlob überhäufte Dramedy doch seit ihrem Start 2014 Transgender in den Mainstream gehievt - und die größte Anzahl an Trans-Cast- und Crew-Mitgliedern um sich geschart. Mit u.a. Hari Nef und Alexandra Billings haben zwei Ikonen der Community wiederkehrende Rollen; mit Our Lady J stieß ab der zweiten Staffel die erste Trans-Frau zum Autorenteam. Auch mit der dritten Staffel, die es 2016 auf Amazon Prime zu sehen gab, mischte „Transparent“ wieder vorne mit in der Serienwelt. In dieser wollte die transsexuelle Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor) mittels einer operativen Geschlechtsumwandlung nun auch äußerlich zur Frau werden. Als Gaststars waren Anjelica Huston als Mauras Partnerin Vicki sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner zu sehen. Jenner hatte selbst - wie Maura in der Serie - ihrer Familie im hohen Alter verkündet, künftig als Frau leben zu wollen.

This Is Us

© Ron Batzdorff/NBC

Wer keine Lust hatte auf Vampire, große Schlachten oder Politikdramen, der wurde 2016 vielleicht hier fündig: „This Is Us“ lief im Herbst des Jahres an und gilt als vielversprechendes Familiendrama. Der Autor Dan Fogelman bedient damit vor allem eine vielleicht in letzter Zeit etwas benachteiligte Zielgruppe der Serienlandschaft: All jene, die sich von TV-Shows gerne berieseln lassen, die gerne die kleinen Dramen des Lebens serviert bekommen und auch einen Serienabend ganz gut ohne große Knaller, Übersinnliches oder Mega-Verschwörungen auskommen. Von den Kritikern wurde die Serie von Beginn an gelobt und sogar für einen Golden Globe wurde sie bereits als „beste Dramaserie“ nominiert. Man sollte sie also auch für 2017 im Auge behalten.

Westworld

© Sky

"Westworld" soll die neue Flaggschiff-Serie des US-Bezahlsenders HBO werden, wenn "Game of Thrones" einmal nicht mehr ist. Im Oktober ist das Science-Fiction-Drama angelaufen, es basiert auf dem gleichnamigen Si-Fi-Thriller aus dem Jahr 1973, geschrieben und verfilmt von "Jurassic Park"-Schöpfer Michael Crichton. So wie auch im Dino-Park beginnen die Exponate in "Westworld", sich gegen die Besucher aufzulehnen. Im Gegensatz zum Film aber entwickeln die Maschinen in der Serie ein Bewusstsein und müssen sich die Frage stellen, ob sie ihren Schöpfern ähnlich sein wollen.

In der Hauptrolle ist Sir Anthony Hopkins zu sehen, neben ihm treten auch Ed Harris und Evan Rachel Wood auf. Ob es wirklich zum nächsten „Game of Thrones“ wird, wird sich wohl erst in Zukunft weisen. Die Kritiken sind der neuen Serie aber recht positiv gegenüber eingestellt. „Ein großes Drama um menschliche Abgründe, elegant inszeniert, überzeugend gespielt und mit Schauwerten gespickt“, urteilt beispielsweise die FAZ.

Gilmore Girls

© Netflix

Ob die Fortsetzung nun gelungen ist oder nicht, darüber lässt sich streiten, aber die Gilmore Girls waren mitnichten eines der beherrschenden Themen in der Serienwelt diesen Herbst. Rory und Lorelai kehrten nach neun Jahren Abstinenz wieder nach Stars Hollow und auf die Bildschirme zurück, um erneut viel zu reden und sich ihren Männerproblemen zu widmen. Außerdem wurden nun endlich die letzten vier Worte enthüllt – und damit auch eine perfekte Vorlage für eine Fortsetzung der Fortsetzung geliefert. Hüte sich, wer kann!

Crisis in Six Scenes

© imago/UPI Photo

Die Ankündigung alleine war wohl schon ein großer Kundenfang für Amazon Prime: Eine Serie von Kino-Legende Woody Allen. Klang auf jeden Fall vielversprechend. Im Herbst war es dann soweit und die sechs Episoden von „Crisis in Six Scenes“ online abrufbar. Doch die Zeichen standen schlecht: Schon im Vorfeld bezeichnete Allen seine erste TV-Serie als „Fluch seines Lebens“ – und dass damit auch nicht gerade seine Liebe zum Fernsehen geweckt wurde, sah man der Serie sofort an. Die sechs Episoden über eine radikalisierte Aktivistin, die das Leben eines alten Ehepaares im Amerika der 60er-Jahre durcheinander bringt wurden so lieblos erzählt wie uninspiriert inszeniert. Fortsetzung gibt es hier hoffentlich keine.

Black Mirror

© Netflix

Eigentlich als britische Miniserie wurde „Black Mirror“ 2011 vom britischen Sender Channel 4 gestartet, der die ersten zwei Staffeln mit je drei Folgen produzierte und ausstrahlte. Dieses Jahr wurde die Serie, die verschiedene Auswirkungen der Verwendung von Technik auf die Gesellschaft thematisiert, von Netflix übernommen und in einer dritten Staffel mit sechs Folgen gezeigt, eine vierte ist bereits in Vorbereitung. Durch die Übernahme wurde sie bestimmt einem viel breiteren Publikum zugänglich gemacht. Die Serie ist eher wie die Aneinanderreihung von Kurzgeschichten, da jede Folge in sich abgeschlossen ist. Sie überzeugt vor allem durch ihren schwarzen britischen Humor, der die Horrorvisionen, die sich auftun, leichter erträglich macht, denn die Entwicklungen an sich scheinen gar nicht mehr besonders weit weg zu sein.

Game of Thrones

© imago/ZUMA Press

In der ersten Jahreshälfte dominierte vor allem der große Star unter den Serien die Landschaft. „Game of Thrones“ ging in die sechste Staffel und der Hype poppte erneut auf. In dieser wandte sich die Serie deutlich von der Buchvorlage ab – und mehr zu den Fans hin und fokussierte auf ein konventionelles Heldentum. So sei „Game of Thrones“ „mehr ‚Herr der Ringe‘, weniger ‚Sopranos‘“, wie giga.de urteilte. Dieser Richtungswechsel mag zwar den eingefleischten (Buch-)Fans nicht unbedingt gefallen haben, quotentechnisch jedoch ging es auch dieses Mal weiter bergauf. Der Erfolg ist ungebrochen. Zwei weitere Staffeln sind bereits in Auftrag gegeben, wann die siebte jedoch startet, ist noch ungewiss. Offiziell ist jedoch, dass es aufgrund von Verzögerungen nichts mit einer Ausstrahlung im Frühjahr 2017 wird.

House of Cards

© Netflix

Und wieder wütete Frank Underwood in Washington. Im März ging die vierte Staffel der preisgekrönten und vielgeliebten Politserie „House of Cards“ bei Netflix über die Bühne – und dieses Mal hieß es „Underwood vs. Underwood vs. den Rest der Welt“. Gerade in der heißen Phase der Vorwahlen der Demokraten ließ Claire ihren Mann Frank stehen und schmiedete ihre eigenen Pläne. Nur um im nächsten Atemzug von Franks Stabschef und Wachhund Doug Stamper sabotiert zu werden. In (vorgetäuschter) Kooperation wurde also schnell wieder gemeinsame Sache gemacht. Die vierte Staffel nahm nach einer eher enttäuschenden dritten wieder an Fahrt auf, doch wandelte ihr Gesicht so abrupt wie Frank angeschossen wurde. Gegen Ende der Staffel schwächelte „House of Cards“ jedoch leider wieder. Eine fünfte Staffel – allerdings ohne Showrunner Beau Willimon – ist bereits schon in Auftrag gegeben worden. Und auch sie wird bestimmt wieder für Furore sorgen.

The Night Of

© 2016 Home Box Office

Ein Student wacht auf und findet eine Frau in einer Blutlache vor, getötet durch unzählige Messerstiche. Er weiß, er hat es nicht getan. Doch alles sieht danach aus - und er wird des Mordes angeklagt. Die HBO-Produktion "The Night Of" geriet zum vorläufigen Höhepunkt einer Reihe an Krimiserien, die auf mehr als das klassische "Whodunnit" setzen und viel über Justiz und Gesellschaft erzählen."The Night Of" liegt die BBC-Serie "Criminal Justice" von Peter Moffat zugrunde. Das Remake war ein Herzensprojekt von "Sopranos"-Star James Gandolfini, der jedoch während der Dreharbeiten zur Pilotfolge 2013 verstarb. Erst sollte Robert De Niro übernehmen, dann wurde jedoch John Turturro zum etwas schmierigen Strafverteidiger Jack Stone mit Neurodermitis-Problem und Herz am rechten Fleck.

Dabei ist es nicht die Story, die hier neu ist. Es ist die Art und Weise, wie sie vom Oscar-gekrönten Drehbuchautor Steven Zaillian ("Moneyball", "Schindlers Liste“) aufgerollt wird. Präzise folgt er Blicken und Bewegungen, kündigt in scheinbar beiläufigen Beobachtungen an, was später wichtig wird. Die Kamera fängt das Geschehen in ruhigen, düsteren Bildern aus oft ungewöhnlichen Perspektiven und Winkeln, durch Glasscheiben und über Tische hinweg, ein. Lange dominiert Stille; Musik wird ganz gezielt eingesetzt, ebenso wie das für den Fall so kritische Material diverser Überwachungskameras.

Die so entstandenen Neo-Noir-Bilder, die nach und nach eine ungemeine Spannung vermitteln, und zugleich viel über die tiefsitzende Ungerechtigkeit im Justizsystem und der Gesellschaft allgemein offenbaren.

Die Kritiker fanden großes Lob für die "Serie des Sommers" und zogen Vergleiche mit "The Wire" oder "True Detective“. Über eine zweite Staffel wird derzeit spekuliert, soll aber laut Medienberichten zumindest im Gespräch sein.

Love

© Netflix

Klein aber sehr fein gestaltete sich die Netflix-Serie „Love“, die dieses Jahr ihren Anfang und damit gleich große Lust auf mehr machte. Filmemacher Judd Apatow zeichnet sich für die gleichsam schmerzhaft wie lustige Beziehungsgeschichte verantwortlich. Darin werden zwei junge Menschen vom Schicksal zueinander geführt, die sich ohne dieses wohl niemals eines Blickes gewürdigt hätten: Die kiffende Borderlinerin Mickey (Gillian Jacobs) trifft den neurotischen Nerd Gus (Paul Rust), der wie ein junger Woody Allen wirkt. Dabei führt dieses schicksalhafte Zusammentreffen und Finden der „Liebe“ zu „allerlei schmerzhaft peinlichen Situationen und folglich jeder Menge Komik, hinter der sich viel Wahrheit über die Umständlichkeit von Menschen verbirgt“, wie es der deutsche „Spiegel“ treffend beschrieben hat. Und gottseidank dürfen die Fans auch in Zukunft wieder Zeit mit Mickey und Gus verbringen: Eine zweite Staffel ist fix, sie besteht aus zwölf statt zehn Folgen. Wann sie startet, hat Netflix jedoch noch nicht bekannt gegeben.

The Crown

© Netflix

Mit einer seiner bisher ambitioniertesten Produktionen blickte Netflix dieses Jahr hinter die Tore des britischen Buckingham Palace. Die erste Staffel von "The Crown" schilderte die jungen Jahre der Königin Elizabeth II. zwischen Familienskandalen und politischen Krise - und der schweren Bürde der britischen Krone. Und so einen persönlichen Einblick in das Leben der Queen wie in "The Crown" gab es noch nie: Die Serie zeigt die menschliche Seite der Royals. Der Trotz von Prinz Philip, die Party-Eskapaden von Prinzessin Margaret, Schwester der Queen, selbst den Neid, den Elizabeth II. oft empfindet. Und doch behandelt das Drama die Familie mit Respekt - fast ein Spiegelbild Großbritanniens, dessen Klatschzeitungen an den Skandalen der Royals verdienen, das ihr Königshaus des Öfteren kritisiert, das letztendlich seine Queen aber liebt. Die Kritiken gerieten durchwegs positiv – laut Netflix sollen ganze fünf (!) weitere Staffeln folgen.