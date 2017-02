In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für rund 430.000 Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt.

Am Weg in die Skigebiete ist laut ÖAMTC wegen des gleichzeitigen Ferienbeginns in den deutschen Bundesländern Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Teilen von Tschechien und der Slowakei mit Verzögerungen zu rechnen. Staugefahr gibt es an den Grenzübergängen mit Deutschland und auf jenen Strecken auf der Westautobahn (A1), Tauernautobahn (A10), Inntalautobahn (A12) und Rheintalautobahn (A14), wo Urlauber am Weg zu den Wintersportorten auf Tagesskifahrer treffen.

Im Burgenland sowie in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten die Semesterferien eine Woche danach, in der dritten Februarwoche sind dann die Schüler in Oberösterreich und Salzburg am Zug.