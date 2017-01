Es ist eine aufregende Zeit: Der Schwangerschaftstest ist positiv. Also nichts wie ab zum Frauenarzt, um das Ergebnis zu bestätigen. Gynäkologin Younes Kressin erklärt, was bei der ersten, sowie den folgenden Untersuchungen in der Schwangerschaft kontrolliert wird.

© Video: G+J Digital Products

Zweiter Ultraschall

© Video: G+J Digital Products

Ersttrimester-Streening

© Video: G+J Digital Products

Fruchtwasser-Untersuchung

© Video: G+J Digital Products