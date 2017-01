Wo soll's denn dieses Jahr hingehen? Noch keinen Plan? Macht nichts! Die "New York Times" präsentiert 52 Orte, die heuer eine Reise wert sind. Wir stellen zehn der faszinierendsten Destinationen vor.

Atacama-Wüste, Chile

Naturfreunde kommen in der Atacama-Wüste voll auf ihre Kosten. Hier erwarten Sie gleißende Salzseen und vom Wind geformte Sanddünen. Mit anderen Worten: ein Ort der Extreme. Seit August letzten Jahres kann man die atemberaubende Schönheit der Landschaft auch von oben, nämlich während einer Fahrt mit dem Heißluftballon, bestaunen. Das kürzlich renovierte Luxus-Hotel Explora Atacama wurde erst im Dezember letzten Jahres wiedereröffnet. Die Übernachtungspreise beinhalten geführte Wüstentouren sowie den Zugang zur hoteleigenen Sternwarte, die eines der größten privaten Teleskope in Chile birgt.

Antequera, Spanien

Antequera lockt mit einer sehr, sehr alten Attraktion: den Dolmen. Die für gewöhnlich aus großen Steinblöcken errichteten Bauwerke dienten in grauer Vorzeit meist als Grabstätte. Die hier angesiedelten dürften über 5.000 Jahre alt sein. Zusammen mit zwei nahe gelegenen Bergen wurden im Juli letzten Jahres drei dieser gut erhaltenen Monumente zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.

Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai bietet nicht nur atemberaubend schöne Natur, sondern auch jeder Menge Kultur: Jährlich wartet die Stadt mit der Galleries Night im Jänner und einer einwöchigen Biennale, dem Documentary Arts Festival im Februar, auf. Letztes Jahr entstanden zudem das Maiiam, Chiang Mais erstes Museum für zeitgenössische Kunst, und das Thapae East, ein Schauplatz für Kunst und Performances. Unterkunft auf hohem Niveau bietet das X2 Chiang Mai Riverside Hotel, dessen Eröffnung für heuer geplant ist, ebenso wie das Art Mai Gallery Hotel, ausgestattet mit Kunstwerken thailändischer Künstler.

Kalabrien, Italien

Ein Paradies für Gourmets! Die Spitze des italienischen Stiefels ist ein Muss für Feinschmecker und Weinliebhaber. Bekannt für seine würzigen Speisen schwenkt die Küche Kalabriens zusehends in Richtung leichte Kost, ökologische Landwirtschaft und Wein aus regionalen Trauben. Zu den Genuss-Hotspots gehören das Ristorante Ruris in Isola Capo Rizzuto und das im Jänner frisch eröffnete Antonio Abbruzzino in Catanzaro.

Hamburg, Deutschland

Erst vor zwei Jahren wurde die Speicherstadt von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt. Und auch heuer hat Hamburg einiges zu bieten: Die Das Konzerthaus Elbphilharmonie wurde 2016 fertiggestellt und am 11. Jänner feierlich eröffnet. Wer gerne luxuriös nächtigt, kann dies ab diesem Sommer im Fontaney tun, dem ersten Fünf-Sterne-Hotel, das seit 18 Jahren in der Hansestadt neu eröffnet wurde.

Lofoten, Norwegen

Abenteurer und Künstler willkommen! Während die einen die vom kobaltblauen Meer umgebenen zerklüfteten Berge auf der Leinwand verewigen, tauchen die anderen unmittelbar in die Landschaft ein. Die Lofoten sind bei Wanderern, Radfahrern, Kajakfahrern und auch auch immer mehr Surfern beliebt. Nächtigen kann man im neu eröffneten Svolvaer Havn oder im frisch renovierten Thon Hotel Lofoten.

Esteros del Ibera, Argentinien

Bald soll in dem 13.000 Quadratkilometer großen Sumpfgebiet im Nordosten Argentiniens der Nationalparks Ibera, das größte Naturschutzgebiet des Landes, entstehen. Einst heimische Pflanzen sollen hier wieder angesiedelt werden, ebenso wie verschiedene Tiere, darunter auch der Jaguar.

Heiliges Tal, Peru

Wer in der Hacienda Urubamba nächtigt, kann sich in der Herstellung von Maisbier unterrichten lassen. Neben der wachsenden Brauereikultur setzt man hier auch auf diverse andere lebensmittelbezogene Themenprojekte. So soll das Herzland der Inka auf kulinarischer Ebene aufgewertet werden. Entlang des Urubamba-Flusses hat der chilenisches Ökohotelier Explora eine 50-Zimmer-Lodge auf einer alten Maisplantage errichtet. Und das Lima Restaurant IK eröffnet heuer das Gasthaus Inn IFK Lodge.

Busan, Südkorea

Die als Filmstadt bekannte Destination macht sich zusehends einen Namen in Sachen Design. So wurde beispielsweise ein Krankenhaus aus den 1920er Jahren in das Brown Hands Cafe verwandelt - der Kunstraum eröffnete letztes Jahr. Das jährliche Busan Design Festival bietet die Möglichkeit, lokales Design zu präsentieren. Und der Busan Design Spot gibt einen Überblick über die lokalen Sehenswürdigkeiten. Zudem wurde der Jeonopo Cafe Disrict, einst düsteres Industriegebiet, vor kurzem in ein kreatives Zentrum transformiert, deren Boutiquen heimisches Handwerk offerieren.

Dubrownik, Kroatien

"Game of Thrones"-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten: Einige Szenen der Serie wurden in der Stadt an der dalmatischen Küste gedreht, in der heuer auch ein Elektro-Scooter-Sharing-Programm starten soll. So lässt sich die Gegend gemütlich auf zwei Rädern erkunden und auch der eine oder andere abgelegene Strand besser erreichen. Nobel nächtigen kann man demnächst im Hotel Excelsior, dessen langersehnte Renovierung im Juni fertiggestellt werden soll.