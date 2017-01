Russland hat nach den Worten von Generalstabschef Waleri Gerassimow mit dem Abzug von Militäreinheiten aus Syrien begonnen. Die Nachrichtenagentur Tass zitierte Gerassimow am Freitag mit den Worten: "Entsprechend der Entscheidung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Russischen Föderation, Wladimir Putin, beginnt das Verteidigungsministerium damit, die Truppenstärke in Syrien zu reduzieren."

Als erstes werde der im Mittelmeer operierende Flottenverband des Flugzeugträgers "Admiral Kusnezow" abgezogen. Putin hatte die Truppenreduzierung im Zusammenhang mit der Vereinbarung eines Waffenstillstands im Dezember angekündigt. Russland ist der engste Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Doch kann die zwischen Russland und der Türkei ausgehandelte landesweite Waffenruhe in Syrien ohne Assads mächtigen Verbündeten halten?

Kann die Waffenruhe halten?

In den meisten Teilen des Landes halten sich die Konfliktparteien nach Angaben von Beobachtern an die Waffenruhe. Allerdings kommt es in einigen Gebieten zum Teil zu heftigen Gefechten. Die Terrormiliz IS ist von der Waffenruhe ausgenommen. Russland und die Türkei fliegen weiterhin Luftangriffe gegen Stellungen der Jihadisten. Auch die frühere Nusra-Front als Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida wird weiter von der syrischen Armee bekämpft.

Für Unsicherheit sorgt zudem, dass nicht klar ist, welche Rebellengruppen unter die Vereinbarung fallen. Die syrische Armee erklärte, ausgenommen seien neben dem IS der frühere Al-Kaida-Ableger al Nusra-Front sowie alle mit ihm verbündeten Gruppen. Rebellenvertreter erklärten jedoch, auch die heute unter dem Namen Fatah al-Sham auftretende Gruppe sei in die Vereinbarung eingeschlossen. Die Jihadisten-Gruppe Ahrar al-Scham wiederum erklärte, sie habe die Vereinbarung nicht unterzeichnet.

Welche Rolle spielt die Nusra-Front?

Die Rolle der mittlerweile in Fatah-al-Sham-Front umbenannten Rebellengruppe hatte bereits frühere Waffenruhe zum Platzen gebracht. Offiziell hat sich die Gruppe von Al-Kaida losgesagt, wird aber von der syrischen Führung weiter als Ableger bekämpft. Immer wieder kämpfen auch vom Westen und der Türkei unterstützte Rebellengruppen Seite an Seite mit der kampfstarken Miliz. Die Führung in Damaskus rechtfertigt auch die Luftangriffe nahe Damaskus damit, dass dort Kämpfer der Nusra-Front seien.

Wie ist die Lage für die Menschen in Damaskus?

Rebellen haben vor Weihnachten die Kontrolle über mehrere Orte in dem Tal Wadi Barada nahe Damaskus übernommen. Das Tal ist für die Trinkwasserzufuhr für die syrische Hauptstadt wichtig. Die Vereinten Nationen sind alarmiert, weil bis zu vier Millionen Menschen in und um Damaskus derzeit von den Wasserquellen abgeschnitten seien. Die Rebellen behaupten, es gebe keine Kämpfer der Nusra-Front in dem Gebiet. Sie wollen Wartungsteams erst wieder Zugang zu den Wasserpumpen geben, wenn die syrische Armee ihre Angriffe einstellt. Andernfalls drohen sie auch mit einem Scheitern der Waffenruhe.