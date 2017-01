Orte für den perfekten Heiratsantrag

Ein Strauß Blumen, ein Dinner bei Kerzenschein oder ein Ausflug zu zweit: Der Valentinstag steht für Viele im Zeichen der Liebe und wird entsprechend zelebriert. Wie wäre es also, dieses Jahr einen Schritt weiter zu gehen und der oder dem Liebsten einen Heiratsantrag zu machen? Noch schöner wird das Ganze in Verbindung mit einem Urlaub: Über den Dächern einer Großstadt, zwischen Palmen und Meer oder umgeben von schneebedeckten Bergen kommt garantiert romantische Stimmung auf. Inspiration gefällig? Airbnb hat für Sie fünf super-romantische Ziele für den perfekten Antrag am Valentinstag zusammengestellt.

Natur pur: das wilde Südafrika erleben

Weite Steppen und einzigartige Sonnenuntergänge: Spätestens seit dem Filmklassiker „Jenseits von Afrika“ gilt der zweitgrößte Kontinent der Erde als perfektes Reiseziel für Romantiker mit Abenteuerlust. Besonders Südafrikas Weingebiete bieten eine tolle Kulisse für einen Heiratsantrag: In den idyllischen Regionen können lange Spaziergänge in beeindruckender Natur und ganz abseits von Touristenströmen unternommen werden. Zu den bekanntesten Weingebieten gehört Stellenbosch, wo seit dem 17. Jahrhundert Wein produziert wird.

© 2016 Airbnb Inc Diese moderne Villa eines Airbnb-Gastgebers ist mit ihrer faszinierenden Kulisse eindeutig ein würdiger Ort für den Heiratsantrag.

Man kann zum Beispiel inmitten von Weinbergen übernachten und Wildtiere wie Zebras beobachten – hier wird der Heiratsantrag also zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer zwischendurch Lust auf Großstadttrubel bekommt, fährt nach Kapstadt – die zweitgrößte Stadt Südafrikas ist nur knapp eine Autostunde von Stellenbosch entfernt.

Die Stadt der Liebe: Romantik über den Dächern von Paris

Gemütliche Cafés und verwinkelte Straßenzüge: Wenn es um romantische Reiseziele geht, ist Paris der absolute Klassiker – nicht umsonst wird die Metropole an der Seine auch als die „Stadt der Liebe“ bezeichnet. Besonders schön wird der Heiratsantrag in einem Appartement mit Blick über die Dächer von Paris und den Eiffelturm, das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt.

© 2016 Airbnb Inc Dieses Apartment eines Airbnb-Gastgebers bietet einen unfassbaren Ausblick über die gesamte Stadt.

Wer anschließend noch ein wenig französisches Flair schnuppern möchte, sollte einen Spaziergang zwischen Seine und Notre-Dame wagen: Abseits der Massen versprühen die Straßenzüge rund um die Rue Chanoinesse mittelalterlich-romantischen Charme – besonders bei Dämmerung am Abend ein Erlebnis.

Sommer-Flair im Februar: entspannen auf St. Lucia

Wer an die karibische Insel St. Lucia denkt, hat meist auch die bekannten Pitonberge im Kopf: Die steilen Vulkankegel zieren zahlreiche Postkarten und gelten als Wahrzeichen der Kleinen Antillen, zu denen neben St. Lucia unter anderem auch Barbados, Curaçao oder Martinique gehören. Gleichzeitig stehen sie für die Vielfältigkeit St. Lucias: Von ausgedehnten Spaziergängen am Strand, schnorcheln oder tauchen zwischen Korallenbänken, Wanderungen durch den tropischen Regenwald oder auch hinauf in die Berge ist hier alles möglich.

© 2016 Airbnb Inc Infinity Pool und ein Blick über die Pitons Area - die Serrana Villa ist der perfekte Ort für die Frage aller Fragen.

Im Februar herrschen durchschnittlich 27 Grad Celsius – ideal für Verliebte, die am Valentinstag dem grauen Winterwetter entfliehen möchten und einen Heiratsantrag in tropischer Umgebung, zum Beispiel beim gemeinsamen Dinner mit Blick auf die Berge, planen.

Cornwall: Ja-Sagen á la Rosamunde Pilcher

Zugegeben, in Cornwall herrscht mit durchschnittlich vier bis acht Grad Celsius im Februar ein eher raues Klima. Dafür hat die Grafschaft im südwestlichen Landesteil Englands, die übrigens als Schauplatz der berühmten Rosamunde-Pilcher-Romane dient, ihren ganz eigenen Charme: Die wunderschöne Küste, pittoreske Ortschaften und herrschaftliche Villen machen die Halbinsel zu einem begehrten Reiseziel.

© 2016 Airbnb Inc Der schöne Bauernhof eines Airbnb-Gastgebers ist das perfekte Getaway für ein paar ruhige Tage zu zweit.

Als besonders schön gilt der Badeort St. Ives im Norden Cornwalls, der mit seinen bunten Häusern und schmalen Gassen bezaubert. Bei einem Spaziergang an der Küste kommt hier garantiert die richtige Stimmung für einen Heiratsantrag auf.

Schweden: Winterfeeling für Romantiker

Schneebedeckte Tannen, bezaubernde Seen und urige Berghütten: Schweden ist auch im Winter eine Reise wert. Besonders Regionen wie das südliche Värmland mit mehr als 80 Naturreservaten oder der Ort Jonsered wenige Kilometer östlich von Göteborg mit atemberaubenden Landschaften und Gartenanlagen und laden zu langen Wanderungen oder auch Skiausflügen ein.

© 2016 Airbnb Inc Schwedischen Charme und Romantik versprüht die klassische Holzhütte eines Airbnb Gastgebers - Wer kann hier "Nein" sagen?

Der Abend kann dann am Kamin in typisch schwedischer Landhausatmosphäre ausklingen – der perfekte Zeitpunkt um die Frage aller Fragen zu stellen.