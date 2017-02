Alle Jahre wieder macht es Richard Lugner so spannend als irgendwie möglich. Welcher Stargast wird ihn zum Wiener Opernball begleiten? Nun wurde das Geheimnis gelüftet. Es handelt sich um Goldie Hawn! "Sie hat Golden Globe, sie hat Oscar, sie hat alles", freute sich der Baumeister bei seiner Pressekonferenz in der Lugner City.

Eines hatte das Wiener Original bereits verraten: Es handelt sich um eine berühmte Schauspielerin aus Hollywood. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Dame keine Geringere als Catherine Zeta-Jones sei. "Es ist nicht Senta Jones - und undichte Stellen in der Lugner City gibt es auch nicht", erklärte Richard Lugner bei der Pressekonferenz in der Lugner City in Anspielung auf das Gerücht, die Ehefrau von Michael Douglas würde ihn dieses Jahr zum Opernball begleiten. Doch die Dame, die ihn tatsächlich an seiner Seite antanzen wird, ist nicht minder berühmt. Es handelt sich um Goldie Hawn.

© APA/HERBERT NEUBAUER Stolz präsentiert Richard Lugner ein Foto seines Stargastes.

Ausgesucht habe er seinen Stargast auf Anraten seiner Tochter Jacqueline, die inzwischen das Kino in der Lugner City leitet. "Sie kennt sich besser aus als ich", meinte der Baumeister. Die "ältere Dame", wie Lugner Goldie Hawn nennt, wird ohne ihren Lebensgefährten Kurt Russell kommen, denn der müsse sich einer Operation unterziehen. Der 84-Jährige nimmt an, dass Goldie "pflegeleicht" sei, "weil alle, die es zu was gebracht haben, sind nicht so zickig wie die, die noch nichts sind."

Goldie Hawn wird wegen des drohenden bereits am Dienstag in Wien landen und muss das obligate Lugner-Programm stemmen: Am Mittwoch steht eine Pressekonferenz und eine Autogrammstunde an. Am Donnerstag muss sie vor dem Ballbesuch einen Ballkleid-Foto-Termin mit anschließendem Abendessen absolvieren. Um 21.00 Uhr steht dann die Opernball-Limousine bereit. Ganz ohne Ungemach im Vorfeld geht es aber auch nicht. "Ich habe vom Opernballbüro sieben Karten bekommen, ich brauche aber zwölf", verriet Lugner. Falls ihm vom offizieller Seite keine weiteren Eintrittskarten zugestanden werden, müsse er sie sich wohl "am Schwarzmarkt besorgen", kündigte der Baumeister an.

© APA/HERBERT NEUBAUER Richard Lugner und seine diesjährige Opernball-Prinzessin präsentieren den Stargast.

Trotz der vielen Gäste werden in der Lugner-Loge kaum Familienmitglieder anzutreffen sein, die Ex-Frauen Christina "Mausi" und Cathy "Spatzi" würden den Opernball aber mit anderen Gastgebern besuchen, meinte der 84-Jährige. Auch die beiden Dschungelcamper Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess werden zusammen mit ihrem Manager, Lugners Ex-Schwiegersohn-in-spe, am Ball sein.

Seit Jahrzehnten ein Fixstern in Hollywood

Das Alter sieht man Goldie Hawn, die am 21. November 2016 ihren 71. Geburtstag feierte, nicht an. Noch immer flaniert sie in hautengen Outfits mit blonder Mähne über den Roten Teppich. Vor der Kamera steht die Oscar-Preisträgerin nur noch selten, aber heuer kehrt sie nach längerer Pause wieder auf die Leinwand zurück. Im Juni läuft in Österreich ihr neuer Film, die Mutter-Tochter-Komödie "Mädelstrip", an.

Goldie Hawn war Anfang Zwanzig, als sie 1969 ihre erste kleine Nebenrolle in "Die Kaktusblüte" neben Walter Matthau und Ingrid Bergman bekam und prompt einen Oscar gewann. "Shampoo", "Eine ganz krumme Tour", "Schütze Benjamin" und "Ein Vogel auf dem Drahtseil" machten die Blondine zum beliebten Comedy-Star. Mit den Jahren nahmen die Rollen ab, doch etwas blieb: Mit Kurt Russell, ihrem Co-Star aus "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser", ist Hawn seit mehr als 30 Jahren - ohne Trauschein, auch wenn es immer wieder Hochzeitsgerüchte gab und auch Lugner ihn als ihren Ehemann bezeichnet - fest liiert. Zwei Kinder brachte Hawn in die Beziehung mit, der gemeinsame Sohn Wyatt (heute 29) kam dazu.

© imago/ZUMA Press Mit 71 sieht sie noch immer umwerfend aus: Goldie Hawn bei der Golden Globes Verleihung im Jänner

In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift "Porter" sagte Hawn, eine dauerhafte Beziehung hänge nicht von einer Ehe ab. "Es geht um Kompatibilität und Kommunikation." Und beide müssten es wollen und daran arbeiten. Auch das Älterwerden sieht sie ganz pragmatisch. "Es ist doch wunderbar, dass man altert, denn das heißt, man ist noch auf der Welt, oder?" meinte die Schauspielerin in dem Interview.

Nach ihrer Hollywood-Karriere hat die mittlerweile fünffache Großmutter eine neue Aufgabe entdeckt. Eine bessere Ausbildung für Kinder in aller Welt sei ihr Lebensziel, schreibt Hawn auf der Webseite ihrer Stiftung "The Hawn Foundation". Tochter Kate ist ebenfalls an Bord der gemeinnützigen Initiative.

