Schon vor zwei Wochen erklärte seine Ex-Frau Cathy, dass Richard Lugner kurz nach der Scheidung bereits wieder ein Neue an seiner Seite habe. Der 84-Jährige schwieg dazu bisher eisern, nun macht in der Wiener Society jedoch das Gerücht die Runde, dass der Baumeister tatsächlich wieder fündig geworden ist. Die Glückliche heißt Anita und ist die Nichte von Bäckermeister Kurt Mann.

Cathy Lugner packt gerade ihre Koffer kehrt Wien den Rücken. Nach der Scheidung von Richard will die 26-Jährige mit ihrer Tochter Leonie mit den Geschehnissen abschließen und ein neues Leben beginnen. Während sie noch an der Trennung zu knabbern hat, hat ihr Ex-Mann offenbar schon längst ein neues Tierchen gefunden. Gegenüber der Zeitschrift "Bunte" plauderte Cathy bereits vor zwei Wochen aus, dass Richards neue Gefährtin ungefähr in ihrem Alter, sicher aber nicht älter als 30 Jahre sei.

Nun sickert langsam durch, wer Richard Lugners Neue ist. Nicht Bojana, mit der er zwar im Kino war, zu der er aber "in keiner emotionalen Beziehung" stehe, ist die Glückliche, sondern eine junge Frau namens Anita. Sie ist die Nichte von Bäckermeister Kurt Mann, über den Lugner sie auch kennengelernt haben dürfte. "Anita und Richard sind schon länger befreundet. Das ist kein Geheimnis und wundert mich auch nicht. Richard ist ein liebenswerter Mensch", zitiert "Österreich" Kurt Mann. Ob die beiden inzwischen mehr als gute Freunde sind, wollte er allerdings nicht bestätigen.

Ob Gerda Rogers mit Anita einverstanden ist? Die Star-Astrologin erklärte kürzlich im Ö3-"Frühstück bei mir", dass Richard Lugner derzeit ihr häufigster Kunde sei: "Er ruft mehrmals am Tag an, weil er gerade seine neue Frau aussucht." Der 84-Jährige vertraut auf Rogers' Meinung, denn sie hat ihn bereits vor der Heirat mit Cathy gewarnt. "Ich habe gesehen, dass die beiden nicht zusammenpassen", meinte die Astrologin. Nun wolle er auf sie hören und "keine private Entscheidung mehr ohne sie treffen."