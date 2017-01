Schweißnasse Hände, eine Achterbahnfahrt der Angst vor Augen: Resident Evil galt lange Zeit als Inbegriff der Horrorspiele schlechthin. Sechs Teile, etliche Ableger und Remakes später war die Serie 2012 aber schlichtweg ausgebrannt und die Geschichte dahinter ausgeschlachtet. Fast fünf Jahre Pause hat sich der spielbare Horror-Trip gegönnt, um wieder zu seinem Erfolgsrezept zurückzufinden. Resident Evil 7 ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und jagt den Spielern wieder gehörigen Schrecken ein. Wir haben das Spiel für die PlayStation 4 vorab spielen können und beantworten die wichtigsten Fragen.

Worum geht es bei Resident Evil 7?

"Sind sie zu stark, bist du zu schwach!" - Was für Mentholpastillen gilt, lässt sich auch auf die Erlebnisse dieses Spiels übertragen. Resident Evil 7 ist ein Katz-und-Maus-Spiel aus der Ich-Perspektive, bei dem der Spieler meistens - richtig erraten - die Rolle der Maus übernimmt. Die Atmosphäre des Horrorspiels schwankt dabei gelungen zwischen Filmvorbildern wie "Texas Chain Saw Massacre", "The Hills Have Eyes", "The Conjuring" oder "The Skeleton Key". Wer es etwas konkreter wissen möchte, liest direkt weiter.

Achtung, Spoilerwarnung für diesen Absatz! Mia Winters wird vermisst. Drei Jahre nach ihrem Verschwinden erhält ihr Mann Ethan eine mysteriöse Videobotschaft, dass sie noch am Leben sei. Ethan macht sich sofort auf die Suche: Die Botschaft führt ihn durch das Sumpfgebiet Louisianas zum verlassenen Anwesen der Familie Baker. Dort findet er anfangs auch rasch seine vermisste Frau. Das Wiedersehen verläuft aber alles andere als glücklich und schon bald sieht sich Ethan gefangen und hilflos den Händen der Gutsbesitzer ausgesetzt...

Sollte man vorher Resident Evil 1-6 gespielt haben?

Hersteller Capcom würde sich darüber zwar freuen, aber: Nein, muss man absolut nicht. Die Geschichte von Resident Evil 7 hat keinen unmittelbaren Zusammenhang zu vorangegangenen Abenteuern. Kenner werden Anspielungen auf die Serie zu schätzen wissen. Das kann aber eher als zusätzlicher Fanservice betrachtet werden und hat für die Verständlichkeit der Story keine Relevanz.

Ist das Spiel wirklich so furchteinflößend?

Wer Bienen kaut anstatt Honig zum Frühstück zu essen, der hat für Resident Evil 7 vermutlich nur ein müdes Lächeln übrig. Alle anderen sollten sich darauf gefasst machen, dass das Spiel in wohlportionierten Dosen richtig gemeine Schreckmomente und Gänsehaut-Ausbrüche parat hält. Ist man eher zart besaitet, sollte man die Finger davon lassen. Das Spiel ist eine harte Mutprobe.

Nichts für Angsthasen

Die Qualität der konkreten Schreckmomente lässt sich weitgehend in zwei Kategorien unterteilen, wie sie auch in Horrorfilmen klassisch vertreten sind: Urplötzliche Gefahren, die um die Ecke lauern oder an Stellen auftauchen, wo sie gerade zuvor noch nicht waren. Und Bedrohungen, die einem über längere Zeit an den Fersen hängen und Panik beim Betrachter verursachen sollen. Beides wird von ruhigeren Erkundungspassagen unterbrochen, die aufgrund der Geräuschkulisse manchmal auch schon gespenstisch genug wirken. Zeit zum Erholen gibt es nur in wenigen Safe Rooms.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Resident Evil 7 jagt einem nicht nur gehörigen Schrecken ein, sondern vereint auch - komplett unzensuriert und in allen Details - die meisten blutigen Grausamkeiten, die Horrorfilme auf Lager haben. Deshalb sollte für das Spiel strengstes Jugendverbot herrschen und selbst Spieler ab 18 aufwärts sollten sich ernsthaft überlegen, ob sie in dieser Achterbahnfahrt aus Angst und Gemetzel Platz nehmen wollen. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss genau die Zielgruppe, für die das Spiel goldrichtig ist: Volljährige Spieler, die nicht genug Nervenkitzel bekommen können. Fans von Resident Evil werden es natürlich genauso wenig bereuen.

Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad?

Zu Beginn kann sich der Spieler die Schwierigkeitsgrade "Einfach" und "Normal" aussuchen. Nach einmaligem Durchspielen kann der Schwierigkeitsgrad erhöht werden. "Normal" sollte erfahrenen Spielern keinerlei Probleme bereiten. Natürlich wird man hin und wieder mit einem Game-Over-Bildschirm abgewatscht. Das liegt aber meistens an "Trial and Error"-Situationen, also Momenten, in denen man mit der erfolgreichen Abfolge der Ereignisse erst herumexperimentieren muss. Der Tod des Spielcharakters gehört als Stilmittel gerade zu Survival-Horror-Spielen eben dazu.

Wie lange dauert das Spiel?

Die Spielzeit für einen Durchgang auf "Normal" ist ungefähr mit 10-12 Stunden anzusiedeln, je nachdem wie "gründlich" man spielt bzw. wie häufig Charakter Ethan das Zeitliche segnet. Ist man an versteckten Gegenständen nicht interessiert und/oder besonders hartgesotten, lässt sich das Spiel bestimmt auch deutlich schneller beenden.

Was taugt die technische Präsentation?

Die beste Horrorgeschichte nutzt nichts, wenn sie nicht entsprechend in Szene gesetzt ist. Resident Evil 7 macht dabei einen guten Job. Visuell gelang es auf dem Testsystem (PlayStation Pro) zwar nur selten, haarsträubenden Realismus zu erzeugen. Die Grafik ist dennoch stimmungsvoll genug, um dem Spieler glaubhaft zu machen, durch ein halb verrottetes Anwesen in den Sümpfen von Louisiana gejagt zu werden.

Die Atmosphäre in Resident Evil 7 ist beängstigend gut. Mit Absicht

Es ist vor allem der Akustik zu verdanken, dass Resident Evil 7 dermaßen unter die Haut geht: Knarzende Fußbodendielen, seltsame Stimmen, das Umfallen eines Gegenstands im Nebenzimmer oder auch schlurfende Geräusche im Gang - all das lässt sich räumlich verorten und gibt dem Spiel eine brisante Note. Man hört, woher die Gefahr kommt, das subtile Einsetzen gespenstischer Musik fokussiert die Aufmerksamkeit. Und Panikbereitschaft. Besser gehts nicht.

Was ist besser: "Normales" Spiel oder Virtual Reality?

Resident Evil 7 ist der erste Vollpreistitel für die PlayStation 4, der sich 1:1 auch mit der Virtual-Reality-Brille PlayStation VR spielen lässt. Hat man so eine Brille bereits zuhause, kann man sich aussuchen, wie man das Spiel erleben möchte und kann auch jederzeit zwischen Normal- und VR-Betrieb wechseln.

Im Test entpuppte sich Virtual Reality als verstörend und praktisch zugleich. Verstörend, weil das Spielerlebnis viel intensiver und anstrengender ist als "herkömmlich" über den Bildschirm. Auch wenn man Ethan nach wie vor mit dem Controller durch das Anwesen navigiert, verabschiedet man sich in der Ego-Perspektive der VR-Brille vom schockierenden aber eben doch stets distanzierten Miterleben auf der Couch. Mit der Brille ist man wirklich mittendrin im Geschehen.

© Capcom Zu Gast bei der Familie Baker. Nicht sehr einladend

Praktisch ist Virtual Reality, weil die Kopfbewegungen des Nutzers ins Spiel übertragen werden, man also beispielsweise vorsichtig um die Ecke schauen kann, ohne dabei von potenziellen Gefahren entdeckt zu werden. Solche Vorzüge halten sich aber in Grenzen.

Ein kompletter VR-Durchgang wäre im Test jedenfalls zu anstrengend gewesen, nach zweieinhalb Stunden wurde wieder in den Normalbetrieb gewechselt. Nicht unwahrscheinlich, dass es vielen Nutzern auch so gehen könnte: Beeindruckend, wenn es punktuell bzw. hin und wieder im Einsatz ist. Einen kompletten Spieldurchlauf wird man sich mit Virtual Reality in der Regel jedoch nicht antun.

Auf welcher Plattform ist das Spiel am besten?

Resident Evil 7 erscheint zeitgleich für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die beste Performance liefert der Survival-Horror am PC - aber natürlich nur dann, wenn die Hardware entsprechend leistungsfähig ist. Die vielseitigste Plattform für das Spiel ist definitiv die PlayStation 4, da man vorerst nur auf dieser Konsole auch Virtual Reality nutzen kann.

Die VR-Nutzung wird für PC per Update noch nachgereicht, ein Termin ist allerdings noch nicht in Sicht. Und wird es aufgrund einer exklusiven Vereinbarung mit Sony auch noch für längere Zeit nicht sein.

Die beste Alternative zu Resident Evil 7?

Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich: Es ist daher recht schwierig, ein passendes Äquivalent für Resident Evil 7 auf den entsprechenden Plattformen zu finden. Klar, es gibt eine Menge hervorragender bis guter Horrorspiele (siehe unten). Allerdings weichen sie in einer oder mehreren (Sub-)Kategorien von Resident Evil 7 ab. Das bedeutet nicht, dass das Erlebnis schlechter ist, es ist aber eben doch anders. In vielen Fällen sind die Spiele auch deutlich älter, was sich gerade auf Konsolen optisch sehr wohl bemerkbar macht. Adhoc und plattformunabhängig würde News.at spontan zu Until Dawn für PlayStation 4 raten.

Für PlayStation 4: Until Dawn, The Evil Within, Resident Evil 4, Alien: Isolation

Für Xbox One: Alan Wake, The Evil Within, Resident Evil 4, Dead Space, Alien: Isolation

Für PC: Amnesia, Penumbra, The Evil Within, Resident Evil 4, Alan Wake, Slender, Dead Space, Alien: Isolation

Resident Evil 7 ist seit 24. Jänner 2017 offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Standard-Version des Spiels kostet rund 60 Euro. Das Testmuster wurde der Redaktion von Playart im Namen von Capcom zur Verfügung gestellt.