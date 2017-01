Wo soll's im kommenden Jahr denn hingehen? Noch keinen Plan? Na dann sind Sie hier genau richtig! Die Zimmervermittlungsplattform Airbnb hat sechs zauberhafte Reiseziele eruiert: Diese Orte sollte man mal gesehen haben!

Auf den Spuren der Kolonialzeit: Nicaragua

© Shutterstock.com

Das Land zwischen Pazifik und Karibik bietet das ganze Paket: sehenswerte Städte und eine atemberaubende Natur samt Bilderbuchstränden und Vulkanen. Wer sich auf die Spuren der Kolonialzeit machen will, sollte unbedingt in der Stadt León im Westen des Landes vorbeischauen. Hier gibt es 16 Kirchen – elf davon schon seit dem 16. Jahrhundert.

© Shutterstock.com Basilica del Asunción

Die Basilica del Asunción ist die älteste und größte Kathedrale in ganz Zentralamerika. Auch das San Francisco Kloster in der drittgrößten Stadt des Landes Granada ist einen Besuch wert. Strände, die einem den Mund offen stehen lassen, gibt es zuhauf an beiden Küsten Nicaraguas – sogar mit schwarzem Sand. Auf den Corn Islands, 70 Kilometer vom Festland entfernt, bieten weiße Sandstrände und kristallklares Wasser Tauchern optimale Bedingungen – übersetzen kann man ganz einfach mit der Fähre.

© Shutterstock.com

Mystisch und märchenhaft: der Lake District Nationalpark in Großbritannien

© Shutterstock.com The Roaches

In England gibt es Berge? Ja, tatsächlich! Die höchsten Exemplare stehen im 2.173 Quadratkilometer großen Lake District Nationalpark, in der nordwestlich gelegenen Grafschaft Cumbria. Zugegeben, mit einer Durchschnittstemperatur von acht Grad Celsius ist es im Lake District meist recht frisch, die beeindruckende Natur lässt einem aber warm ums Herz werden.

© Shutterstock.com Lake District Nationalpark

Die tiefblauen Seen und die grünen Wiesen inspirierten schon namhafte Schriftsteller wie Daniel Defoe ("Robinson Crusoe") – heute lockt der Nationalpark tausende Wanderlustige an. In der angrenzenden Stadt Bowness-on-Windermere, direkt am größten See Englands gelegen, gibt es gemütliche Pubs und Museen.

© Shutterstock.com Bowness-on-Windermere

1.000 und eine Nacht erleben: Oman

© Shutterstock.com Sultan-Qabus-Moschee

Wer die arabische Kultur abseits der touristischen Metropolen Dubai oder Abu Dhabi erleben möchte, ist im Oman genau richtig – das subtropische Klima lädt das ganze Jahr zum Urlauben ein. Das Sultanat liegt im Südosten der arabischen Halbinsel und hat aufgrund seiner Lage am Golf von Oman eine jahrtausendealte Seehandelsgeschichte. In der Hauptstadt Maskat steht die Große Sultan-Qabus-Moschee, eine der weltweit größten Moscheen, die Platz für 20.000 Gläubige bietet – und auch Nichtgläubige dürfen sie betreten.

© Shutterstock.com Bahla Fort

Die Lehmstadt Bahla ist die älteste Königsstadt des Omans und noch heute kann man die Hisn Tamah Festung besuchen, die im 17. Jahrhundert erbaut wurde – sie ist ein Unesco-Weltkulturerbe. Im Süden des Omans verstecken sich an der Küste des Indischen Ozeans viele Strände und einsame Buchten – wer will sich schon am Pool langweilen, wenn der Ozean direkt vor der Tür liegt?

© Shutterstock.com

Entdeckungsreise durch Peru: Hauptstadt Lima

© Shutterstock.com Lima

Neben der wunderschönen Natur begeistert Peru auch mit aufregendem Großstadtflair – vor allem in Lima gibt es viel zu entdecken. Was man in der Neun-Millionen-Metropole mit stolzen 43 Stadtbezirken alles unternehmen kann? Zum Beispiel einen der Farmers Markets wie den Bioferia im Stadtteil Miraflores besuchen – hier bieten umliegende Bauernhöfe regionales Obst, Gemüse, Gebäck und verschiedene Gerichte an.

© Shutterstock.com Machu Picchu

Gut gestärkt sollten Urlauber bei gutem Wetter außerdem einen Spaziergang zum El Malecón unternehmen: Der fast zehn Kilometer lange Spazierweg entlang der Pazifikküste begeistert mit seinen einmaligen Parkanlagen. Wer es zeitlich nicht in Perus bekannte Ruinenstadt Machu Picchu schafft, sollte sich die Lehmziegelpyramide Huaca Pucllana in Lima ansehen. Oben angekommen, hat man einen fantastischen Blick über die gesamte Ausgrabungsstätte.

© Shutterstock.com Lehmziegelpyramide Huaca Pucllana

Zu Gast bei den Kiwis: naturbelassenes Neuseeland

© Shutterstock.com

Alle "Herr der Ringe"-Fans sollten sich auf der Nordinsel auf Spurensuche begeben, denn hier gibt es die zahlreichen Drehorte aus der Filmreihe zu sehen. In der Nähe der Stadt Matama steht tatsächlich das Auenland inklusive Hobbithöhlen. Gut 180 Kilometer nördlich im Tongarino Nationalpark liegt der Mount Ngauruhoe – besser bekannt als Mordor.

© Shutterstock.com Mount Ngauruhoe

Ein weiteres Highlight auf der Nordinsel ist die neuseeländische Hauptstadt Wellington. Was man hier alles tun kann? Zum Beispiel mit dem Cable Car hoch nach Kelbourn fahren, durch den 25 Hektar großen botanischen Garten schlendern, die Sternwarte im Carter Observatory besuchen oder die neuseeländische Geschichte im "Te Papa" Nationalmuseum kennenlernen. Wellington hat einiges zu bieten!

© Shutterstock.com Cable Car in Wellington

Ab nach Downunder: Sydney und Canberra

© Shutterstock.com

Direkt im Januar in den Flieger steigen und ans andere Ende der Welt reisen? Warum nicht, denn in Australien ist es zu Jahresanfang schön warm, während in Österreich noch klirrende Kälte herrscht. Wen es an die Ostküste Australiens zieht, der sollte einen Stopp in Sydney einlegen. Hier ist zum Beispiel der Bondi Icebergs Club ein Muss: Am berühmten Bondi Beach gelegen bietet das Schwimmbad mit zwei Outdoor-Pools mitten in der Natur einen spektakulären Blick auf den Pazifik.

© Shutterstock.com

Was die Australier neben Schwimmen oder anderen Wasseraktivitäten noch lieben? Zum Beispiel die Kugelsportart Barefoot Bowls (italienisch Boccia, französisch Boule)! Sie ist in Sydney äußert populär und wird – wenn es die Temperaturen zulassen – gern auch barfuß gespielt. Zuschauen und mitmachen erlaubt! Nach Sydney sollte unbedingt noch ein Abstecher in Australiens Hauptstadt Canberra auf dem Programm stehen. Hier ist beispielsweise ein Besuch im hochmodernen Parliament House auf dem Capital Hill ein Muss.