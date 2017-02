Noch eine Woche vor der Zeugnisverteilung sah es ganz nach einer Schulabbrecherkarriere aus. Die ganze Klasse blieb weit unter den Erwartungen, sie war heillos zerstritten, da zog der Klassensprecher eines Morgens die Krafthose an und versuchte es mit einem Ultimatum. Wenn sich bis Freitag nicht alle am Riemen rissen und eine positive Prüfungsarbeit schrieben, dann habe alles keinen Sinn mehr. In den hinteren Bänken wurde zwar aufgemuckt, die Klassenschlechteste motzte über den Streber da vorn, der ja nur immer gewinnen wolle, und der Klassenaußenseiter wollte am Ende nicht mit(unter)schreiben. Doch dann haben sich alle doch zusammengerissen, sich fleißig gegeben, nächtelang durchgearbeitet, und am Ende hieß es wie so oft im Schülerleben: uff, gerade noch einmal durchgekommen.

Denn Strebertum im letzten Augenblick bringt noch kein Vorzugszeugnis, sondern bestenfalls ein durchwachsenes. Das zeigt das traditionelle Regierungszeugnis, zu dessen Beurteilung News die wichtigsten Politikjournalisten einlädt. Das zeigt auch die Expertenanalyse des nun vorliegenden neuen Arbeitsprogramms. Und das zeigt eine aktuelle Umfrage von meinungsraum.at, die die Stimmungslage der Österreicher und ihre Meinung über alle Parlamentsparteien abfragte.

