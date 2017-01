Champions-League-Sieger Real Madrid hat das Halbfinale des spanischen Fußball-Cups überraschend verpasst. Zehn Tage nach der ersten und bisher einzigen Saisonniederlage in der Primera Division kam der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale-Rückspiel bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinaus. Nach dem 1:2 im Hinspiel war damit das Aus der Königlichen in der "Copa del Rey" besiegelt.

Durch ein Eigentor des Brasilianers Danilo ging Celta Vigo in Führung (44.). Superstar Cristiano Ronaldo glich nach der Pause zwar aus (62.), doch der Däne Daniel Wass traf zum 2:1 für die Gastgeber (85.). Der Ausgleich der Hauptstädter durch Lucas (90.) kam zu spät.

Lokalrivale Atletico machte es besser und steht im Halbfinale. Der Mannschaft von Trainer Diego Simeone reichte bei SD Eibar ein 2:2, denn sie hatte das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen. Jose Gimenez (55.) und Juanfran (85.) trafen für die Gäste, Sergio Enrich (73.) und Pedro Leon (81.) erzielten die Treffer für die Basken.

CD Alaves war am Dienstag durch ein 0:0 gegen AD Alcorcon als erste Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. Dies will am Donnerstag auch der FC Barcelona gegen Real San Sebastian (Hinspiel 1:0) schaffen.