Seit Tagen kursieren Gerüchte über den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. Die 90-jährige britische Monarchin leidet bereits seit über zwei Wochen an einer hartnäckigen Erkältung, so heißt es aus Palastkreisen. Am Donnerstag gab es dann ein erstes Zeichen der Erholung.

Ein bisschen dürfen die Briten aufatmen. Am Donnerstag zeigte Queen Elizabeth II. erstmals seit über zwei Wochen Anzeichen dafür, dass sie sich wieder auf dem Weg der Besserung befindet: Die Königin hat sich von ihrem Krankenbett erhoben, um ein loyales Mitglied ihres Haushaltes, Ray Wheaton, auszuzeichnen. Der königliche Page darf sich nun "Lieutenant of the Royal Victorian Order" nennen. Die Queen soll bereits wieder auf den Beinen sein und offizielle Papiere durchsehen, während sie sich auf ihrem Anwesen in Norfolk erholt, wie die Zeitung "Daily Express" berichtete. Ein Sprecher des Buckingham Palastes verkündete am Mittwoch: "Die Queen erholt sich weiterhin."

Was, wenn die Queen handlungsunfähig wird?

Was würde überhaupt passieren, sollte die Queen aus gesundheitlichen Gründen handlungsunfähig werden? Wenn die 90-jährige ihre Pflichten nicht erfüllen könnte, würde ein provisorischer Rat aus Mitgliedern der Königsfamilie ihre Aufgaben übernehmen, wie die Politologin Melanie Sully mitteilte. Trotz Kritik am Königshaus sieht Sully die Monarchie nicht in Gefahr.

© REUTERS/Dominic Lipinski/Pool/File Photo Camilla, Prinz Charles, Queen Elizabeth II, Prinz Philip, Prinz William und Herzogin Kate

Die Bildung eines Rats sei die kurzfristige Lösung, für den Fall, dass die britische Königin später wieder arbeitsfähig wird. Diese Übergangslösung sei kein Abdanken, sondern ein Verzicht auf die Regentschaft. Mitglieder des Rates wären Ehemann Prinz Philip (94) und die vier nächsten Volljährigen in der Thronfolge, Prinz Charles (68), Prinz William (34), Prinz Harry (32) und Prinz Andrew (56). Der Rat könnte mehrheitsfähig Entscheidungen treffen und, mit Ausnahme der Nachfolgefrage und Vergabe von Adelstiteln, alle Befugnisse der Queen übernehmen. Er würde sie in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt, als Kopf des Commonwealth, als Oberbefehlshaberin und als Teil der Legislative ablösen.

Als längerfristige Lösung würde ein Reichsverweser (Regent) zum Zug kommen. Im Falle einer Regentschaft wird die nachfolgende geeignete Person in der Thronfolge, in diesem Fall Prinz Charles, automatisch zum Regenten. Solange der Monarch lebt, gebe es aber keine Krönung. Diese Regelung gelte aber nur innerhalb des Vereinigten Königreichs.

Charles oder William? Wer wird ihr nachfolgen?

Sollte die Queen sterben, werde in erster Linie Sohn Prinz Charles die Nachfolge antreten, erklärte Sully. Bis zu seiner Krönung könnten dann Monate bis Jahre vergehen. Die Krönung von Prinz William, die bereits wiederholt in den Medien diskutiert wurde, sei dabei nicht ausgeschlossen, sagte die Politologin. Für einen König William würden sein junges Alter und Beliebtheit sprechen, gegen ihn, dass er, wie Zeitungen kritisieren, seine Pflichten nicht ernst nimmt und seiner Familie den Vorzug gibt.

© imago/i Images

Damit William als Nachfolger infrage käme, müssten die Gesetze zur Nachfolge geändert und durch die Parlamente jener Commonwealth-Staaten bestätigt werden, in denen die Queen auch Staatsoberhaupt ist. Auch eine Auflösung des Commonwealth sei denkbar. Sully weist dabei auf republikanische Bestrebungen wie etwa Australiens hin, eines der 16 Länder, in denen der britische Monarch auch an der Staatsspitze steht. Medienberichten zufolge ist die Queen vielerorts der Grund, warum der Staatenbund, der heute nur noch symbolisches Gewicht hat, noch nicht aufgelöst wurde.