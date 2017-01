Die Autos der Prominenten

Dass sich Hollywoodstars wirklich jedes Auto leisten können, ist kein Geheimnis. Oftmals schenken renommierte Autohersteller ihre topexklusiven Modelle zu Werbezwecken an begehrte Stars. Moderator Jay Leno soll alleine an die 100 Luxusschlitten besitzen. Aber es gibt auch Hollywood-Rebellen, die lieber in alten Vintage-Autos, als in teuren Rolls Royce und Porsches durch die Gegend cruisen. Lassen Sie sich überraschen.

Im Bild: Wie es sich offenbar für ein Kaliber wie Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger gehört, steigt dieser mit brennender Zigarre in ein offenes Cabrio aus seinem Fuhrpark.

