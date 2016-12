Auch im Jahr 2016 haben sich wieder zahlreiche Promi-Paare das Jawort gegeben. Hier finden Sie einen kleinen Überblick.

Rupert Murdoch und Jerry Hall

Am 4. März haben sich Rupert Murdoch und Jerry Hall standesamtlich das Ja-Wort gegeben, einen Tag darauf kirchlich. Der 85-jährige Medienmogul und das 59-jährige Ex-Model haben in der kleinen St Bride's Church an der Fleet Street, dem ehemaligen Zeitungsviertel der britischen Hauptstadt, gefeiert. Für Murdoch war es bereits die vierte Hochzeit. Hall war mehr als 20 Jahre lang mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger zusammen.

Sophia Thomalla & Andy LaPlegua

Diese Hochzeit war eine echte Überraschung. Sophia Thomalla tatsächlich still und heimlich geheiratet. Monatelang gab es ein ständiges hin und her zwischen Till Lindemann und Andy LaPlegua, dann hat sie sich entschieden. Zwar wird das Gesicht des Rammstein-Sängers für immer ihren Arm zieren (sie hat es als Tattoo), aber geheiratet hat sie dann doch Andy LaPlegua - und zwar bereits am 11. März in in einem US-Gericht in seinem Heimatort Marietta im Staat Georgia.

Anna Fenninger & Manuel Veith

Anna Fenninge hat ihren Manuel Veith in Südtirol geheiratet, und zwar in den Bergen. Nur der engste Familien- und Freundeskreis war anwesend. "Wir haben uns getraut. Ich freue mich darauf, den Namen meines Mannes zu tragen. Das ist für mich ein Zeichen unserer tiefen Verbundenheit", schrieb Anna Veith auf ihrer Facebook-Seite.

Michi Kirchgasser & Sebastian Kirchgasser

Wenige Wochen nach Anna Veith - ehemals Fenninger - hat die nächste österreichische Skirennläuferin den Bund fürs Leben geschlossen. Michi Kirchgasser heiratete ihren Lebensgefährten Sebastian und ließ ihre Fans via Facebook an dem Liebesglück teilhaben.

Eva Longoria & Jose Baston

Eva Longoria hat zum dritten Mal geheiratet. An einem idyllischen See im mexikanischen Valle de Bravo gab sie dem Unternehmer Jose Antonio Baston vor 200 Gästen das Jawort.

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger, die ihre Karriere dem Fernsehen dankt, ließ ihre Fans sogar live an ihrer Hochzeit mit Lucas Cordalis teilnehmen. 2,58 Millionen Zuseher verfolgten die dreistündige Zeremonie auf RTL II. Geheiratet wurde in Königswinter bei Bonn, moderiert wurde die "Show" von Jana Ina und Giovanni Zarrella.

Marlies & Benni Raich

Ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung endlich die lang geplante kirchliche Hochzeit statt. Im April 2015 gaben Benni und Marlies einander das Jawort. Die unter ihrem Mädchennamen Schild berühmt gewordene Ex-Slalom-Queen nahm dabei den Names ihres Mannes an. Nur kurze Zeit später folgte die nächste frohe Kunde: Die Frischvermählten gaben bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten, im Oktober 2015 erblickte der kleine Josef das Licht der Welt.





Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanovic

Eine Hochzeit mit Hollywood-Charakter, denn schließlich heiratete auch George Clooney seine Amal in Venedig. Erst fand die standesamtliche Trauung statt, dann die kirchliche. Seit Mitte Juli gehen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic somit als Mann und Frau durchs Leben.

Samuel Koch & Sarah Elena Timpe

Samuel Koch hat die 31-jährige Seriendarstellerin Sarah Elena Timpe in seinem Heimatort Efringen-Kirchen im südlichen Baden-Württemberg geheiratet. Der 28-Jährige hatte sich im Dezember 2010 bei einem Unfall während der ZDF-Show "Wetten, dass..?" schwer verletzt und ist seither querschnittsgelähmt. Er arbeitet heute als Schauspieler und Buchautor.

Jürgen Melzer & Fabienne Nadarajah

Was für ein schönes Sportler-Paar! Fabienne Nadarajah und Jürgen Melzer haben ein Jahr nachdem ihre Beziehung öffentlich wurde diese auch offiziell gemacht und geheiratet. Da der Tennis-Star bereits mit seiner Tenniskollegin Iveta Benešová verheiratet war, wurde nur standesamtlich geheiratet.

Wer sonst noch geheiratet hat

Unter anderem haben sich auch noch Ingo und Sonja Appelt, Michael Phelps und Nicole Johnson, Ciara und Russell Wilson, Kimi Räikkönen und Minttu Virtanen, Anne Will und Miriam Meckel, Jochen Bendel und Matthias Pridöhl sowie Prinz Leka von Albanien und Elia Zaharia 2016 vor den Traualtar gewagt.