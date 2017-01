Angelina Jolie vs. Amal Clooney

Dass Angelina Jolie und Brad Pitt nicht zu George Clooneys Hochzeit erschienen sind, verwunderte viele. Immerhin sind Brad und George beste Kumpels. Anscheinend soll ein Zickenkrieg zwischen Angie und Mrs. Clooney der Grund dafür sein. Jolie soll die Anwältin nicht ausstehen können, heißt es. "Es macht sie fertig, dass Amal all das ist, was sie nicht ist: gebildet, kultiviert, respektiert und in einer verdienten Machtposition", zitierte die "International Business Times" vor einiger Zeit einen Insider. Nach der Trennung von Brad hat Angie nun aber wohl ohnehin nichts mehr mit den Clooneys zu tun.

