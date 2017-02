Seit einigen Monaten ist Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle liiert. Langsam aber sicher dürfte es ganz schön ernst zwischen den beiden werden, die 35-Jährige soll sogar zu ihrem Traumprinzen in den Londoner Kensington Palast gezogen sein.

Prinz Harry hat derzeit allen Grund zu strahlen. Der 32-Jährige ist seit einigen Monaten glücklich mit der "Suits"-Darstellerin Meghan Markle liiert. Kurz vor Weihnachten wurde das Paar erstmals zusammen in London gesichtet, auch jetzt weilt die Schauspielerin wieder bei ihrem Schatz, wie aktuelle Bilder der britischen "Sun" beweisen.

Das Paar wurde beim Nachhauseweg von einem Dinner im Soho House gesichtet. "Sie haben versucht, so unauffällig wie möglich zu sein und saßen in einem kleinen, gemütlichen Bereich des Restaurants. Aber es war kein Privatbereich und sie fanden es gut, gesehen zu werden", zitiert die "Sun" einen Augenzeugen des Dates. Harry und Meghan waren nicht allein, sondern mit Bekannten unterwegs, doch "sie hatten nur Augen füreinander", heißt es.

Meghan ist praktisch bei Harry eingezogen

In nächster Zeit wird man das Paar vermutlich öfter zusammen durch London spazieren sehen, denn Meghan sei bei Harry "praktisch eingezogen", verrät ein Freund. Der Prinz bewohnt einen eigenen Trakt im Kensington Palast, ab Herbst werden auch sein Bruder William und dessen Familie wieder dort einziehen. In den letzten fünf Wochen seien Harry und Meghan "unzertrennlich" gewesen, heißt es weiter. "Meg filmt im Moment nicht in Toronto (dort finden die "Suits"-Dreharbeiten statt, Anm.), daher kann sie all ihre Zeit Harry widmen", zitiert die" Sun" den Insider.

» Ich kann mir vorstellen, dass sie bis zum Frühling verlobt sind. «

"Sie haben die Sache auf ein neues Level gehoben. Sie wohnen praktisch zusammen. Sie kocht für ihn, er geht ins Fitnessstudio und sie genießen es, herumzuhängen", berichtet ein Freund des Paares. Meghan habe es schon immer genossen, Zeit in London zu verbringen, doch inzwischen würde sie in der englischen Hauptstadt tatsächlich Wurzeln schlagen. Es wird sogar bereits darüber spekuliert, ob Prinz Harry seiner Freundin demnächst einen Heiratsantrag macht. "Ich kann mir vorstellen, dass sie bis zum Frühling verlobt sind. Ich weiß, das hört sich verrückt schnell an, aber er ist bis über beide Ohren verliebt und sie halten es nicht aus, getrennt zu sein", spekuliert der Freund.