Terroranschläge, Gewalttaten, Kriegsschauplätze, politische Skandale – wo man sich auch hinwendet, die öffentlichen und privaten Katastrophen überschlagen sich. Da ist es wichtig, auch mal eine Atempause einzulegen, tief Luft zu holen und das Gute um einen zu sehen: Liebe, Treue, Freundschaft, Mitgefühl und Freude.

All diesen Dingen räumen wir in News einen besonderen Platz ein: Schicken Sie uns Ihre ganz persönliche Botschaft, die Sie an die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, richten wollen. Ob Liebeserklärungen, Grüße oder Danksagungen, ab sofort veröffentlichen wir Ihre persönlichen Worte in unserer neuen Rubrik Deine Seite. Dein News. im Heft oder auf news.at.*

Natürlich informieren wir Sie über den Erscheinungstermin Ihrer Botschaft. Möchten Sie jemanden loben, grüßen, heiraten? Dann senden Sie uns Ihre Botschaft an DeineSeite@news.at oder per Post.

Anbei finden Sie einige persönliche Botschaften unserer LeserInnen:

Von Renate für Flausch:

Mein lieber Flausch!

Du wirst immer ein Teil von mir sein.

Danke, Renate

Von Bernhard für Andrea:

Meine liebste Frau Andrea!

Ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles Gute im neuen Lebensjahr!

Dein dich über alles liebender Mann,

Bernhard

