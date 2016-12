"123456" bleibt weiterhin das weltweit beliebteste Passwort. In Österreich ist "passwort" bei jenen Passwörtern, die nicht nur aus Zahlenkombinationen bestehen, auf dem ersten Platz. Trotz Meldungen über Daten- und Identitätsdiebstahl werden schwache und unsichere Passwörter am meisten verwendet, teilte das Potsdamer hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik (HPI) am Dienstag mit.

Für Österreich wurden 1,8 Millionen .at-Konten untersucht. Auch hierzulande ist "123456" auf dem ersten Platz. Bei Passwörtern, die nicht nur aus Zahlenkombinationen bestehen, führt in Österreich "passwort", gefolgt von "hallo1" und "hallo". Auf Platz vier reiht sich "passwort1", dahinter "hallo123". Rang sechs hat "daniel", gefolgt von "alexander" und "blink182". "thomas" und "andreas" erreichen die Plätze neun und zehn, sagte eine Sprecherin des HPI der APA.