Paris Jackson denkt, dass ihr Vater ermordet wurde. In einem ausführlichen Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" wehrt sie sich auch gegen gegen Zweifel an der Vaterschaft des King of Pop. "Er wird immer mein Vater sein, und es war nie anders", sagte das 18-jährige Model und reagierte damit auf andauernde Spekulationen in Klatschmagazinen, denen zufolge Michael Jackson nicht ihr Vater sei.

Ihr werde immer wieder gesagt, wie ähnlich sie in ihrem Verhalten ihrem Vater sei, berichtete sie. Paris Jackson, die helle Haut und grünblaue Augen hat, sagte in dem Interview zudem, dass Fremde sie meistens für eine Weiße hielten. Sie sehe sich aber selbst als afroamerikanisch, so wie ihr verstorbener Vater.

Paris hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich

"Er hat mit dem Finger auf mich gezeigt und sagte: 'Du bist schwarz, sei stolz auf Deine Wurzeln'", sagte sie in dem Interview. "Und ich dachte mir: 'Okay, er ist mein Vater, warum sollte er lügen?'" Das ständige öffentliche Interesse an ihrem Äußeren habe ihr sehr zugesetzt und ihr Selbstvertrauen leiden lassen, sagte Paris Jackson. Sie habe mehrere Selbstmordversuche hinter sich; einige der zurückgebliebenen Narben habe sie mit ihren mehr als 50 Tätowierungen überdeckt.

» Ich habe das Einzige verloren, das mir je wichtig war. Alles Schlimme, was nun passiert, kann nicht annähernd so schlimm sein, wie das, was damals passiert ist. «

Den Verlust ihres Vaters hat Paris Jackson auch nach über sechs Jahren nicht verwunden. "Alle sagen immer "Zeit heilt", aber das tut sie wirklich nicht", sagte sie zum "Rolling Stone". Noch immer träume sie oft von ihrem Vater. Sein Tod helfe ihr jedoch, schwierige Lebensphasen zu überstehen. "Ich habe das Einzige verloren, das mir je wichtig war. Alles Schlimme, was nun passiert, kann nicht annähernd so schlimm sein, wie das, was damals passiert ist. Also kann ich es bewältigen."

"Mein Vater wurde ermordet"

In dem Interview äußerte Paris Jackson zudem den Verdacht, dass ihr Vater 2009 ermordet worden sei. Diese Vermutung stützte sie gegenüber dem "Rolling Stone" darauf, dass ihr Vater oft von Menschen gesprochen habe, die es auf ihn abgesehen hätten. "Er hat immer angedeutet, dass Leute ihm an den Kragen wollten. Er sagte 'Sie werden mich eines Tages killen'". Sie wisse, dass dies für viele wie eine "verrückte Verschwörungstheorie, wie völliger Schwachsinn" klinge, doch sie stehe damit nicht alleine da, denn "die wahren Fans und jeder in unserer Familie kennt die Wahrheit, dass mein Vater in die Falle gelockt wurde. Eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen."

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung hatte 2009 ergeben, dass der Popstar an einem gefährlichen Medikamentencocktail gestorben sei. Michael Jacksons Arzt kam in Zusammenhang mit dem Todesfall wegen fahrlässiger Tötung hinter Gitter.

Kaum Kontakt zu Mutter Debbie Rowe

Zu ihrer Mutter, der früheren Arzthelferin Debbie Rowe, habe sie kaum noch Kontakt, sagte Paris Jackson außerdem. Rowe ist zudem noch die Mutter von Paris' Bruder Prince. Ihr Halbbruder Blanket wurde von einer Leihmutter geboren, deren Identität nie öffentlich bekannt wurde.

Als Michael Jackson 2009 starb, war Paris elf Jahre alt. Bei der Trauerfeier hatte sie ihn damals unter Tränen als den "besten Vater, den ich mir vorstellen konnte" bezeichnet. Mittlerweile ist sie als Schauspielerin und Model tätig.