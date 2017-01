Wien (APA) - Während des österreichischen OSZE-Vorsitzes sollen konkrete Handlungsanweisungen für den Kampf gegen Terrorismus vorgelegt werden. Allein der Fokus auf dieses brennende Thema sei bereits ein großer Schritt, sagte der neue OSZE-Vorsitzende, Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), am Donnerstag bei der Präsentation seines neuen OSZE-Sonderbeauftragten gegen Radikalisierung, Peter Neumann in Wien.

Der deutsche Terrorexporte Neumann, der am Londoner King's College lehrt, kündigte bei der Pressekonferenz in der Wiener Hofburg an, in seiner neuen Funktion Bewusstsein schaffen zu wollen, den Austausch zwischen den OSZE-Mitgliedsländern zu fördern und konkrete Handlungsanweisungen für die Staaten zu formulieren. Dazu sollen Best-practice-Modelle zusammengetragen werden. "Einige Länder beschäftigen sich seit Jahren mit dem Terrorismus, andere haben erst seit kurzem damit begonnen, daher ist die OSZE ein guter Ort dieses Thema voranzutreiben", so Neumann.

Wichtig sei es, einen umfassenden Ansatz zu verfolgen: Neben polizeilichen Maßnahmen und der Arbeit von Nachrichtendiensten sei es auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die Ideologie und die Wurzeln der Radikalisierung zu bekämpfen, sagte Neumann. In der zweiten Jahreshälfte solle ein konkreter Bericht zum Thema vorgestellt werden, der beinhalten soll: "So kann Prävention effektiv umgesetzt werden".

Kurz erklärte, das Thema Radikalisierung sei "manchen Staaten oft unangenehm", sie würden nicht gerne darüber sprechen. Durch den Fokus auf das Problem während des OSZE-Vorsitzes Österreich werde mehr Aktivität geschaffen. "Es reicht nicht, militärisch gegen den IS in Syrien und dem Irak vorzugehen, wir müssen auch in unserer Gesellschaft gegen Radikalisierung vorgehen und Präventionsarbeit leisten, damit nicht noch mehr junge Menschen rekrutiert werden", erklärte Kurz. Schätzungen zufolge haben sich 10.000 Menschen aus dem OSZE-Raum dem IS angeschlossen.

Kurz hatte am Donnerstag im Ständigen Rat der OSZE mit einer programmatischen Rede den inhaltlichen Startschuss für den österreichischen Vorsitz in der Organisation gegeben. Der Kampf gegen Radikalisierung ist ein neuer Schwerpunkt, darüber hinaus will sich Österreich um mehr Vertrauen zwischen Bürgern und Staaten bemühen und Beiträge zur Entschärfung der oftmals schon seit zwei Jahrzehnten ungelösten militärischen Konflikte leisten, etwa jenem in der Ukraine. Hier will Kurz den Fokus vor allem auf konkrete Erleichterungen für die Zivilbevölkerung legen, weil eine Lösung der Konflikte vielmals illusorisch ist.