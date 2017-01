Am 26. Februar findet in Los Angeles die 89. Verleihung der Academy Awards statt. Heute wurde bekannt gegeben, wer sich Hoffnungen auf einen Oscar machen darf. Mit insgesamt 14 Nominierungen geht "La La Land" als großer Favorit ins Rennen.

Die nostalgische Musical-Romanze "La La Land" geht mit insgesamt 14 Nominierungen als großer Favorit in die 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar. Der Film des 32-jährigen US-Regisseurs Damien Chazelle wurde u.a. in den Hauptkategorien "Bester Film" und "Beste Regie" bedacht und könnte auch seinen Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone Preise einbringen. Das teilte die Academy am Dienstag mit. "La La Land" zog damit mit den bisherigen Spitzenreitern "All About Eve" (1950) und "Titanic" (1997) gleich, die mit jeweils 14 Nominierungen bis dato die Bestenliste der Nominierten anführten.

Verhältnismäßig weit abgeschlagen hinter "La La Land" finden sich Denis Villeneuves kluges Science-Fiction-Drama "Arrival und Barry Jenkins' Coming-of-Age-Drama "Moonlight" mit jeweils acht Nominierungen. Auf jeweils sechs Nominierungen bringen es Kenneth Lonergans sensibles Familiendrama "Manchester by the Sea", Garth Davis' Drama "Lion" und Mel Gibsons Kriegsfilm-Passion "Hacksaw Ridge". Neben den sechs genannten Filmen konkurrieren weiters "Fences", "Hidden Figures" und "Hell or High Water" um den begehrten Titel "Bester Film".

© imago/ZUMA Press Emma Stone und Ryan Gosling in "La La Land". Beide erhielten für ihre Darstellung bereits einen Golden Globe und sind nun für den Oscar nominiert.

Zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller gehören Casey Affleck ("Manchester by the Sea") und Denzel Washington ("Fences"); bei den Frauen können sich u.a. Viola Davis ("Fences"), Isabelle Huppert ("Elle") und Natalie Portman ("Jackie") Hoffnungen machen.

"Toni Erdmann" für Oscar nominiert

Der Erfolgslauf der deutsch-österreichischen Tragikomödie "Toni Erdmann" hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle geht bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar für Deutschland ins Rennen um den Preis als bester fremdsprachiger Film, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences soeben mit. "Toni Erdmann" ist neben "Land of Mine" aus Dänemark, "Ein Mann namens Ove" aus Schweden, "The Salesman" aus dem Iran sowie "Tanna" aus Australien nominiert.

Burgschauspieler Simonischek verkörpert in dem Streifen den Alt-68er und Scherzbold Winfried, der sich bei einem Besuch in Bukarest seiner entfremdeten Unternehmer-Tochter Ines (Sandra Hüller) mit falschen Zähnen und Perücken annähert. Der Film wurde seit seiner umjubelten Uraufführung bei den Filmfestspielen Cannes u.a. von der Internationalen Filmkritiker-Vereinigung (Fipresci) zum besten Film des Jahres 2016 gekürt und mit fünf Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet. Bei den Golden Globes Anfang Jänner hatte "Toni Erdmann" gegenüber Paul Verhoevens Thriller "Elle" das Nachsehen.

Keine Nominierung gab es indes für den österreichischen Doku-Thriller "The Ivory Game". Die Produktion der Terra Mater Film Studios über illegalen Elfenbeinhandel hatte es im Vorfeld auf die Shortlist für den Preis in der Dokumentarfilm-Kategorie geschafft. Österreichs Auslandsoscar-Kandidat "Vor der Morgenröte" war hingegen schon im Vorfeld ausgeschieden.

Die Nominierungen im Überblick

Bester Hauptdarsteller:

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Beste Hauptdarstellerin:

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Bester Nebendarsteller:

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell Or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Beste Nebendarstellerin:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Bester Film:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Beste Regie:

Arrival (Denis Villeneuve)

Hacksaw Ridge (Mel Gibson)

La La Land (Damien Chazelle)

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

Moonlight (Barry Jenkins)

Bester fremdsprachiger Film:

"Toni Erdmann" (Deutschland)

"Land of Mine" (Dänemark)

"Ein Mann namens Ove" (Schweden)

"The Salesman" (Iran)

"Tanna" (Australien)

Bester Dokumentarfilm:

Fire At Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Bester animierter Film:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Bester animierter Kurzfilm:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Bestes Original-Drehbuch:

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

La La Land (Damien Chazelle)

The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthimes Filippou)

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

20th Century Woman (Mike Mills)

Bestes adaptiertes Drehbuch:

Arrival (Eric Heisserer)

Fences (August Wilson)

Hidden Figures (Allison Schroeder und Theodore Melfi)

Lion (Luke Davies)

Moonlight (Berry Jenkins; Tarell Alvin McCraney)

Beste Kamera:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Bester Song:

Audition (The Fools Who Dream) - La La Land

Can’t Stop The Feeling - Trolls

City Of Stars - La La Land

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go - Moana

Beste Filmmusik:

Jackie (Mica Levi)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O'Halloran und Hauschka)

Moonlight (Nicolas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Die vollständige Liste finden Sie unter www.oscars.org

Die Oscar-Nominierungen im Live-Stream

Die Filme mit den meisten Nominierungen

14 Nominierungen "La La Land"

8 Nominierungen "Arrival" / "Moonlight"

6 Nominierungen "Hacksaw Ridge" / "Lion" / "Manchester by the Sea"

4 Nominierungen "Fences" / "Hell Or High Water"

Die ewige Bestenliste der Nominierungen

Mit 14 Nominierungen geht das nostalgische Filmmusical "La La Land" von Damien Chazelle als klarer Favorit in die Oscar-Verleihung. Aber nicht nur das: Diese stattliche Zahl an Gewinnchancen bedeutet auch das Einstellen eines Rekords, konnten bisher doch nur "Titanic" sowie "All About Eve" ebenso viele Nominierungen für sich verbuchen. Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein echter Indikator für die Anzahl der Trophäen: 2011 heimste der zwölffach nominierte Film "The King's Speech" von Tom Hooper "nur" vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von "Ben Hur" und "Titanic".

Hitliste der Nominierungen:

"All About Eve" 1950 - 14 Nominierungen - 6 Oscars

"Titanic" 1997 - 14 Nominierungen - 11 Oscars

"La La Land" 2016 - 14 Nominierungen - offen

"Vom Winde verweht" 1939 - 13 Nominierungen - 8 Oscars

"Verdammt in alle Ewigkeit" 1953 - 13 Nominierungen - 8 Oscars

"Shakespeare in Love" 1998 - 13 Nominierungen - 7 Oscars

"Forrest Gump" 1994 - 13 Nominierungen - 6 Oscars

"Chicago" 2002 - 13 Nominierungen - 6 Oscars

"Mary Poppins" 1964 - 13 Nominierungen - 5 Oscars

"Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" 1966 - 13 Nominierungen - 5 Oscars

"Der Herr der Ringe - Die Gefährten" 2001 - 13 Nominierungen - 4 Oscars

"Der seltsame Fall des Benjamin Button" 2008 - 13 Nominierungen - 3 Oscars

Hitliste der Auszeichnungen:

"Ben Hur" 1959 - 12 Nominierungen - 11 Oscars

"Titanic" 1997 - 14 Nominierungen - 11 Oscars

"Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" 2003 - 11 Nominierungen - 11 Oscars

"West Side Story" 1961 - 11 Nominierungen - 10 Oscars

"Gigi" 1958 - 9 Nominierungen - 9 Oscars

"Der letzte Kaiser" 1987 - 9 Nominierungen - 9 Oscars

"Der englische Patient" 1996 - 12 Nominierungen - 9 Oscars