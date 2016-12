Das "Hard Rock Cafe" Vienna beging seinen zweiten Geburtstag. Zur Feier des Tages durfte News.at einen Blick in die Küche werfen und hat Original-Rezepte mitgebracht. Den Start machen die unwiderstehlichen Zwiebelringe. Endlich ist klar, warum die Onion Rings in der US-amerikanischen Restaurantkette so herrlich knusprig sind.

Zutaten für 4 Portionen:

4-6 sehr große gelbe Zwiebeln

2 Tassen Mehl

3 Tassen Panko (asiatische Brösel - in Asia-Shops zu kaufen)

1 Tasse Buttermilch

2 Eier

weißer Pfeffer

Cayenne-Pfeffer

Knoblauchpulver

Salz

Öl zum Frittieren

Anleitung:

Zwiebeln schälen und in ca. 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Danach in einzelne Schichten zerpflücken.

Buttermilch und Eier gut verquirlen. Mehl mit Salz, weißem Pfeffer, Cayenne-Pfeffer und Knoblauchpulver vermischen. Panko bereit stellen. Dann geht es auch schon ans Panieren.

1. Zwiebelring in die Eier-Milch-Mischung. Abtropfen lassen.

2. Im gewürzten Mehl wälzen. Etwas abklopfen.

3. Noch einmal in die Eier-Milch-Mischung.

4. Im Panko wälzen, Brösel schön festdrücken.

Tipp vom Profi: Eine Hand für die Eier-Milch-Mischung reservieren, eine für Mehl und Brösel. So gibt's weniger Patzerei.

Danach Zwiebelringe in etwa 3 Minuten goldbraun frittieren, und mit BBQ und Knoblauch-Sauce servieren.

Im "Hard Rock Cafe Vienna" gibt es pro Portion 9 Zwiebelringe. Falls die Zwiebel kleiner ausfallen, oder der Hunger größer ist, können es natürlich auch mehr pro Person sein.

Gutes Gelingen!

© Hard Rock Cafe/Philipp Lipiarski Das Hard Rock Cafe feiert in Wien 2. Geburtstag: Seit Eröffnung wurden in der Rotenturmstrasse bereits unfassbare 180.000 Burger bestellt.

