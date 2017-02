Am Donnerstagabend fand der 61. Wiener Opernball statt. Überschattet wurde die fröhliche Feier vom Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser. Moderatorin Mirjam Weichselbraun sorgte für eine kleine Verstimmung, Lugners Ex-"Spatzi" für einen Shitstorm. Die Geschehnisse in der Nachlese:

00:15 Uhr: Meyer streut Großbauer Rosen

Staatsoperndirektor Dominique Meyer streut Maria Großbauer, die heuer ihre Premiere als Opernball-Organisatorin feiert, im Interview mit Barbara Rett Rosen. Man merke, dass ihr Musik am Herzen liege und sie verstehe sich sehr gut mit dem Team der Staatsoper, meint Meyer.

23.57 Uhr: Haider versucht sich im Fußball-Smalltalk

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller verrät im Interview mit Alfons Haider, dass er gerne mal ein Gläschen Rot- oder Weißwein trinkt. Der Wein wird besser, je älter er wird. Ob das bei Fußballern auch so sei, will Haider wissen. Ja, meint Koller. Alkohol ist übrigens tabu, Wasser und Fruchtsäfte stünden hier an der Tagesordnung.

Und wie sehen die Chancen aus, sich für die Fußball-WM in Russland zu qualifizieren? Marcel Koller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man habe zuletzt nicht schlecht gespielt, aber leider habe das Ergebnis nicht gepasst. Damit ist das Gespräch beendet und Marcel Koller darf sich wieder Vergnüglicherem widmen.

23.45 Uhr: Goldie Hawn genießt den Ball

Zu Beginn gähnte Goldie Hawn noch herzhaft, die Eröffnung dürfte Richard Lugners Stargast aber gefallen haben. Um das Geschehen beobachten zu können, setzte sich der Hollywoodstar seine Brille auf. Statt Champagner trinkt die 71-Jährige Tee am Opernball, wie sie Mirjam Weichselbraun im Gespräch verrät.

Den Leuten beim Tanzen zuzusehen, sei "amazing", meint Goldie. Richard Lugner muss höchstwahrscheinlich auf einen Tanz mit seinem Stargast verzichten. "Ich habe gehört, dass es sehr eng ist. Wenn ich Walzer tanze, dann richtig", meinte die 71-Jährige bei der Roben-Präsentation im Grand Hotel.

Goldies Lebensgefährte Kurt Russell wollte an sich mit zum Opernball kommen, doch aufgrund einer Operation war es ihm leider nicht möglich. Er habe ihr aber viel Spaß gewünscht, meint "Mrs. Horn", wie Lugner sie nennt.

23.24 Uhr: In Gedanken sind viele bei Sabine Oberhauser

Nicht nur dem Bundespräsidenten und den Regierungsmitgliedern steht die Trauer um Sabine Oberhauser am Opernball ins Gesicht geschrieben. Auch Life-Ball-Organisator Gery Keszler ist tief erschüttert. Er richtet im Interview mit Alfons Haider "einen symbolischen Toast an Sabine Oberhauser - die coolste Ministerin, die es je gegeben hat."

23.20 Uhr: ESC-Gipfeltreffen

Zoe, die Song-Contest-Starterin des Vorjahres trifft beim Opernball auf Nathan Trent, den diesjährigen österreichischen Vertreter. Ausgerechnet beim Würstelstand vor der Oper haben sich die beiden kennengelernt. Für Zoe ist es der erste Opernball: "Mein Herz klopft, es ist alles ganz aufregend."

23.00 Uhr: Shitstorm gegen Cathy Lugner

Richard Lugners Ex-"Spatzi", das im Gefolge der Botox-Boys, Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink zum Opernball erschien, sieht sich auf Instagram mit einem Shitstorm konfrontiert. Just während der Schweigeminute für Sabine Oberhauser postete sie dort ein Bild von sich in ihrem Kleid und fragte ihre Fans, wie sie es finden. Das kam nicht bei allen gut an. Ihr gehöre "Einreiseverbot für Österreich gegeben", dass sie sich so etwas während einer Schweigeminute zu posten traue, sei "echt unterste Gürtellinie" heißt es da unter anderem.

Mein Kleid :) ❤️ was sagt ihr? Ein Beitrag geteilt von Crazy Cathy 𯕕 (@cathy.lugner) am 23. Feb 2017 um 13:03 Uhr

Cathy Lugner selbst reagierte promt und in Großbuchstaben: "LEUTE ICH HABE ES GERADE IN DER MINUTE ERFAHREN DASS DIE GESUNDHEITSMINISTERIN VON ÖSTERREICH GESTORBEN IST! DAS TUT MIR UNENDLICH LEID! SIE WAR EINE TOLLE FRAU UND MINISTERIN!!! RIP"

22.45 Uhr: Der Opernball ist eröffnet

Alles Walzer und viel Vergnügen! Inzwischen tummeln sich neben den Debütanten auch bereits zahlreiche Ballgäste auf der Tanzfläche. Das Parkett füllt sich.

22.30 Uhr: Trauerstimmung am Opernball

Der Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser nur wenige Stunden vor der Eröffnung überschattet den Opernball. Die Regierungsmitglieder, die sich für die Eröffnung in der Mittelloge rund um Bundespräsident Alexander Van der Bellen versammelt hatten, konnten alle ihre Betroffenheit über den Tod Oberhausers nicht verbergen. Die SPÖ-Mannschaft und Van der Bellen werden die Oper wie schon erwähnt gleich nach der Eröffnung verlassen.

22.05 Uhr: Feierliche Eröffnung mit der Bundeshymne

Mit der österreichischen Bundeshymne und der Europahyme wird der 61. Wiener Opernball nun offiziell eröffnet. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee - darunter "Miss Austria" Dragana Stankovic und "Mister Austria" Philipp Rafetseder - zieht feierlich zur "Polonaise" aus der Oper "Eugen Onegin" von Pjotr Iljitsch Tschaikowski ein.

Stardesigner Karl Lagerfeld hat heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen. Die Jungdamen tragen diesmal keine Blumensträuße, dafür halten die Jungherren eine silberne Rose in der linken Hand.

Das Ballett der Wiener Staatsoper zeigt den von Lukas Gaudernak choreografierten Walzer "Künstlerleben". Die Kostüme für die Compagnie sowie der Ballettakademie sind übrigens beim 61. Opernball erstmals eine eigene Kreationen aus einem Guss - und zwar von Christof Cremer. Zuvor bediente man sich am reichhaltigen Fundus.

Zum ersten Mal dirigiert mit der Italienerin Speranza Scappucci eine Frau das Wiener Staatsopernorchester.

Nach der weltberühmten Ouvertüre zu "Carmen" von Georges Bizet folgt das absolute Highlight des Abends. Der stimmgewaltige Startenor Jonas Kaufmann schmettert "La fleur que tu m' avais jetee" aus "Carmen" sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar durch den Ballsaal.

Scappucci und Kaufmann ernten tosenden Applaus.

22.01 Uhr: Trauerminute für Sabine Oberhauser

Vor der offiziellen Eröffnung des Opernballs wird eine Trauerminute für die verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser abgehalten. "Manchmal ist es so, dass das Leben einen auf den Boden der Realität zurückholt", verkündet Bundeskanzler Christian Kern mit Tränen in den Augen im Ballsaal die tragische Meldung.

Mit Oberhauser "haben wir einen großartigen Menschen voller Lebenslust verloren", sagte Kern. "Sie würde es schätzen, wenn Sie sich heute amüsieren im Gedenken an eine große Frau", sagte der Bundeskanzler vor der Eröffnung zu den Ballgästen. Tief betroffen äußerte sich zuvor auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Meine Gedanken sind bei Sabine Oberhauser", sagte er.

Zuvor vermieden zahlreiche Politiker den Gang über den Roten Teppich. Die Mitglieder der Bundesregierung nahmen an der Eröffnung teil. Sämtliche SPÖ-Politiker kündigten an, gleich nach der Eröffnung den Ball wieder zu verlassen. Nicht lange bleiben wollten auch die Mitglieder der ÖVP, sie hatten teilweise aber Staatsgäste geladen.

21.54 Uhr: Besuch aus dem Dschungelcamp

Die Dschungelcamper Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess freuen sich am Opernball vor allem auf kulinarische Genüsse. Nach Truthahnhoden, Kamellippe und Maden im australischen Busch werden sie am Ball Schnecken kosten, die es heuer erstmals gibt. "Ich bin froh, hier zu sein, aber ich war auch froh, im Dschungel zu sein", sagte Lohfink am Roten Teppich.

Mit dabei war auch deren Manager Helmut Werner sowie Cathy Lugner, die Ex-Frau von Richard. Auf die Frage, ob sie auf ihren Ex-Mann treffen will, meinte sie: "Warum sollte ich?" Der Kuchen sei gegessen, "deshalb will ich einfach damit abschließen".

21.50 Uhr: Der Bundespräsident ist da

Für den neuen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen ist es der erste Opernball, den er besucht. Die Stimmung ist aufgrund des Todes von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser deutlich getrübt.

21.42 Uhr: Gegendemonstration blieb der Oper fern

Erstmals seit Jahren hat es wieder eine Gegendemonstration zum Opernball gegeben. Mehrere hundert Teilnehmer versammelten sich und zogen Richtung Innenstadt, sie blieben der Oper aber wie geplant fern, die Schlusskundgebung fand beim Museumsquartier statt. Der Protest stand unter dem Motto "Eat the rich! Kaviar für euch, Krise für uns".

Aufgerufen hatte dazu die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) und der Kommunistische Studentenverband (KSV). Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger nahmen maximal 250 Personen am Demozug teil. David Lang, Bundesvorsitzender der KJÖ, sprach wiederum von 500 Teilnehmern.

Die Kundgebung verlief friedlich und war kurz nach 21.00 Uhr bereits eine Stunde vor der offiziellen Opernballeröffnung beendet. Bei der Demonstration wurden drei bengalische Fackeln abgebrannt, dazu kamen einzelne Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen, bilanzierte Eidenberger. Die Polizei beobachte am Abend natürlich, ob nicht noch einzelne Personen dennoch versuchen, zur Oper zu gelangen, betonte der Polizeisprecher.

21.40 Uhr: Schön so müde, Goldie?

In wenigen Minuten beginnt die offizielle Eröffnung des 61. Wiener Opernballs. Goldie Hawn, die inzwischen in der Loge Platz genommen hat, wirkt schon jetzt ein wenig müde. Schlägt nun doch noch der von Lugner so gefürchtete Jetlag zu?

21.28 Uhr: Goldie & Richie bahnen sich den Weg

Richard Lugner und sein diesjähriger Stargast Goldie Hawn bahnen sich einen Weg durch die Menge in die Staatsoper. Bisher scheint alles blendend zu laufen zwischen dem Baumeister und der "pflegeleichten" Schauspielerin.

21.25 Uhr: Erst Hochzeit, dann Opernball

Für Star-Violinistin Lidia Baich und Tenor Andreas Schlager ist heute ein ganz besonderer Tag, denn das Paar hat geheiratet. Es sei der einzige Tag gewesen, an dem es am Vormittag noch einen Termin am Standesamt gab, erklärte Baich im Gespräch mit Alfons Haider.

21.20 Uhr: Opernball vs. Germany's next Topmodel

Der Opernball hat heute ein hartes Konkurrenzprogramm. Auf ProSieben läuft eine neue Folge von Heidi Klumds Model-Show. Für viele TV-Zuschauer ein Dilemma. Was schauen Sie?

21.10 Uhr: Trauer um Sabine Oberhauser

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider haben die Opernball-Live-Übertragung im ORF begonnen. Die ersten Worte gelten der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, die heute den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Doch wie heißt es so schön: "The Show Must Go On" - in diesem Fall der fröhliche Ball, der für viele dieses Jahr nicht ganz so fröhlich sein wird.

Leider hat sich Mirjam Weichselbraun ein klein wenig versprochen und gemeint, der Opernball werde von Oberhausers Tod "überstrahlt". Kann passieren, ist auf Twitter aber bereits ein Thema.

"Der Opernball wird überstrahlt von der Nachricht von Sabine Oberhausers Tod." - Erster Satz, erste Brez'n... #opernball — Steinlaus (@_steinlaus) 23. Februar 2017

"Überstrahlt" durch den Tod, das heißt wohl besser "überschattet"... #Opernball — Asta_M (@the_asta) 23. Februar 2017

Der Tod "überstrahlt" den #Opernball . Zum Fremdschämen. — irmgard kramer (@irmgard_kramer) 23. Februar 2017

20.50 Uhr: Jonas Kaufmann wird den Ball eröffnen

Jonas Kaufmann wird heute den 61. Wiener Opernball eröffnen. Bei der Generalprobe sorgte der stimmgewaltige Startenor bereits für riesige Begeisterung. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Christiane Lutz erschien Kaufmann bereits am Roten Teppich. "Ich bin ein echter Debütant. Natürlich bin ich nervös", sagte er. Es sei zwar keine echte Aufführung, aber dennoch kein gewöhnlicher Auftritt.

Bei der Eröffnung wird Kaufmann "La fleur que tu m'avais jetee" aus "Carmen" sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar singen.

Entspannter als Kaufmann zeigt sich Operndiva und Kammersängerin Anna Netrebko. "Gott sei Dank muss ich nicht singen", meinte sie. Ihr Ehemann Yusif Eyvazov wird heuer am Opernball debütieren. "Er will tanzen, obwohl er es nicht kann", sagte sie.

20.30 Uhr: Letzte Vorbereitungen

Um 22.00 Uhr schlägt die große Stunde der diesjährigen Debütantinnen. Derzeit bereiten sich die jungen Damen auf ihren großen Aufritt vor.

20.15 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm

Eine knappe Stunde vor Beginn des Einlasses war am Donnerstagabend noch wenig los vor dem Opernhaus am Ring. Während Mitarbeiter der Oper letzte Vorbereitungen für das große Schaulaufen trafen und den Roten Teppich von der Plastikfolie befreiten, versammelten sich die ersten Gäste.

Mehr los war gegenüber der Oper, wo sich einige Schaulustige, getrennt durch polizeiliche Absperrungen, postierten. Zu sehen gab es für sie, abgesehen vom geschäftigen Treiben der Mitarbeiter, allerdings noch nicht so viel. Doch auch die Pressefotografen brachten sich bereits in Stellung. Die Polizei hielt eine letzte Lagebesprechung ab. Um 20.40 Uhr öffnet die Oper dann ihre Türen. Die offizielle Eröffnung startet um 22.00 Uhr.

19.35 Uhr: Gegendemo zum Opernball

Die Gegendemo zum Opernball begonnen. Mehrere hundert Teilnehmer hatten sich in der Johnstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus versammelt und zogen Richtung Innenstadt. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass der Opernball wieder von einer Gegendemo begleitet wird. Der Protest fand unter dem Motto "Eat the rich! Kaviar für euch, Krise für uns" statt.

Aufgerufen hatte dazu die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) und der Kommunistische Studentenverband (KSV). Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger nahmen maximal 250 Personen am Demozug teil, David Lang, Bundesvorsitzender der KJÖ sprach wiederum von 500 Teilnehmern.

Das kapitalistische System habe eine Welt geschaffen, in der die acht reichsten soviel besitzen wie die ärmsten 50 Prozent, hieß es bei der Auftaktkundgebung. Auch Österreich sei keine Insel der Seligen, meinten die Demonstranten.

19.29 Uhr: Vorfreude bei Richard Lugner

Richard Lugners Opernballs Gast, die Schauspielerin Goldie Hawn, hat ihren ersten Balltermin gewohnt souverän gemeistert. "Wie eine Prinzessin fühle ich mich nicht, vielleicht wie eine Grande Dame" sagte sie beim Fotoshooting in der Abendgarderobe im Grand Hotel in Wien. Hawn trug ein Kleid des US-Modelabels Badgley Mischka.

Tanzen wird Hawn mit ihrem Gastgeber höchstwahrscheinlich nicht. "Ich habe gehört, dass es sehr eng ist. Wenn ich Walzer tanze, dann richtig", meinte die 71-Jährige. Vielleicht sei aber ein Tänzchen in der Loge möglich.

Den Opernball ließ sie auf sich zukommen. "Ich wollte bei meinen Kindern vor der Geburt nicht einmal das Geschlecht wissen. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen." Das trifft auch auf Lugner zu, den sie einmal mehr als guten Gastgeber lobte. "Das liegt daran, dass ich so schlecht Englisch spreche. Sie versteht mich nicht", sagte der Baumeister.

Ihr Aufenthalt in Österreich ist leider "viel zu kurz". Den gestrigen Abend hat sie im Konzerthaus bei einem Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart verbracht. "Es war so schön, ich habe fast geweint. Ich muss unbedingt wieder kommen. Am Besten schon im Sommer."

19.00 Uhr: Polizeispürhund machte Rundgang im Ballsaal

Wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn des 61. Opernballs hat Sprengstoff-Spürhund "Cooper" der Wiener Polizei gemeinsam mit seinem Herrl einen letzten Kontrollgang durch den Ballsaal in der Oper gemacht. Und das, "während die Gäste noch mit Lockenwicklern und Mascherln beschäftigt sind", berichtete die Wiener Polizei in einem Posting inklusive Gif von Hund und Herrl auf ihrer Facebook-Seite.

Seit Montag waren mehrere Diensthunde sowie sprengstoffkundige Beamte in der Oper am Ring im Einsatz und haben zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Dutzende Polizisten waren am Donnerstag in und um die Oper eingesetzt, darunter auch Beamte in Zivil. Kontrolliert werden am Abend auch zufahrende Autos vor dem Roten Teppich.