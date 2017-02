So ein kleiner SUV und so ein großes Gedränge: Als Opel Anfang der Woche den neuen Crossland X in Wien vorstellte, kamen ungleich mehr Vertreter der Motorpresse als sonst zur Präsentation eines Mini-SUVs - Opel hat für den Neuen allerdings die Bezeichnung Crossover Utility Vehicle, also CUV, gewählt. Es war jedoch keine Fahrpräsentation, sondern nur eine Sitzprobe, und schon gar keine Weltpremiere.

Weitaus glamouröser wurde der Mini-Opel in Deutschland präsentiert, nämlich im Kraftwerk Berlin und unter Teilnahme von Jagger-Tochter Georgia May, die für den Opel- Kalender 2017 von Starfotografin Ellen von Unwerth abgelichtet worden war.

Nicht nur in Wien drehte sich alles um die Frage: Wie geht es mit Opel weiter -und wie weit sind die Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer, dem französischen Autohersteller PSA (Peugeot, Citroën und DS) gediehen? Vertreter von Opel Österreich versicherten durchaus glaubwürdig, dass sie darüber nichts wüssten. Rien!

News konnte auch nicht viel mehr in Erfahrung bringen, als dass es "konstruktive Gespräche" zwischen der deutschen IG Metall, dem europäischen Betriebsrat von Opel und der Groupe PSA gebe.

Besonders pikant ist in diesem Zusammenhang, dass der CUV in Kooperation mit den Franzosen entwickelt wurde. Allerdings wurde diese Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Mutterkonzern General Motors (GM) und PSA bereits vor fünf Jahren be- und geschlossen.

Zurück zum Crossland X: Der kleine Opel - er misst 4,21 Meter und ist damit nur um einen Hauch kürzer als der echte SUV Mokka X, aber um 16 Zentimeter kleiner als ein Astra - will gar kein SUV sein, sieht aber dennoch so aus, weil sich der Trend zu diesen Fahrzeugen längst auf die sogenannten Crossover ausgedehnt hat. Der Crossland X hat also alle optischen äußerlichen Attribute eines kleinen Geländegängers, aber keinen Allradantrieb.

Ein weiteres Atout ist die in dieser Fahrzeugklasse so geschätzte erhöhte Sitzposition. Apropos: Auch mit 1,88 Meter sitzt man tadellos hinter dem Volant. Außerdem, darauf ist Opel besonders stolz, haben seine Ingenieure an Sicherheits- und Assistenzsystemen alles in den CUV reingepackt, was auch den Astra attraktiv macht (von dem das Armaturenbrett beinahe eins zu eins übernommen wurde). Das beginnt beim adaptiven Tempomaten und reicht über die automatische Gefahrenbremse bis zum Service- und Onlineassistenten Onstar, der nicht nur Wlan-Hotspot ist, sondern bei einem Unfall automatisch Hilfe holt.

Daten

Benziner:

1.2 Turbo: 3 Zyl., Turbo, 1,2 l, 81 PS

1.2 Turbo: 3 Zyl., Turbo, 1,2 l, 110 PS

1.2 Turbo: 3 Zyl., Turbo, 1,2 l, 135 PS

Diesel:

1.6 CDTI: 4 Zyl., 1,6 l, 99 PS

1.6 CDTI: 4 Zyl., 1,6 l, 120 PS

Ab Ende Juni bei den Händlern. Die Preise beginnen unter 20.000 Euro.