Österreichischer Filmpreis: Simonischek hätte Hader Preis gegönnt

Ein sichtlich seliger Peter Simonischek hatte nach der Verleihung des Österreichischen Filmpreises am Mittwoch nur lobende Worte für den mitnominierten Josef Hader. Der sei "ein super Schauspieler" und "Vor der Morgenröte" ein "toller Film", so der 70-Jährige, der für seine Rolle in "Toni Erdmann" als bester Hauptdarsteller geehrt wurde, zur APA. "Ihm hätte ich es auch von Herzen gegönnt."

Dementsprechend habe sich Simonischek "sehr gefreut, als der Preis mir zugesprochen wurde. Was er mir bedeutet, werde ich erst langsam verstehen nach einer Zeit." An die Oscar-Verleihung am 26. Februar, wo die Tragikomödie "Toni Erdmann" als bester fremdsprachiger Film ins Rennen geht, gehe er "ähnlich wie heute" heran: "Wenn man schon so weit gekommen ist, will man das natürlich auch in der Hand haben, das Ding."

Bei insgesamt 7.000 Mitgliedern der Oscar-Akademie und "politischen Unwägbarkeiten" durch die von Donald Trump angeordneten Einreisebeschränkungen für Muslime sei die Sache aber ungewisser. "Es gibt viele Gründe, unseren Film zu wählen, es gibt aber auch viele Gründe, einen anderen Film zu wählen", so Simonischek - womöglich in Anspielung auf den iranischen Oscar-Beitrag "The Salesman", dessen Regisseur Asghar Farhadi die Gala aus Protest nicht besuchen will.

Verhältnismäßig neu im Film- und Award-Geschäft ist Valerie Pachner, die für ihre Darstellung der Maler-Muse Wally Neuzil in "Egon Schiele: Tod und Mädchen" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Der Preis sei eine "große Ehre" und fühle sich "wie eine Art Aufnahme" in die heimische Branche an, sagte sie der APA. "Ich fühle mich noch sehr neu, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gedreht und kenne noch nicht so viele Leute."

Eines hat sie ihren arrivierten Kollegen voraus: Im Vorjahr stand sie für den preisgekrönten US-Regisseur Terrence Malick ("The Tree of Life") und dessen Projekt "Radegund" über den österreichischen Kriegsdienstverweigerer und Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter vor der Kamera. "Ich darf noch nicht so viel darüber sagen", so Pachner, "aber es ist die Geschichte von Franz und Franziska Jägerstätter, die über die Briefe, die es gibt, erzählt wird."