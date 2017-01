Die Gäste haben entschieden - und das Reiseportal "Tripadvisor" stellt vor: Österreichs beste Hotels. Unter den zehn Lieblingsunterkünften der internationalen Reisenden befinden sich viele familiengeführte Betriebe in den Bergen. Und auch zwei Wiener Häuser mit Glamourfaktor sind dabei. Doch sehen Sie selbst!

Platz 10: Small Luxury Hotel Das Tyrol

© Tripadvisor

Hier ist der Name Programm, beherbergt dieses Boutique-Hotel im historischen Zentrum Wiens doch die moderne Kunstsammlung Tyrol. Zu bestaunen sind die zeitgenössische Kunstwerke im Eingangsbereich sowie in den Zimmern. Abgesehen davon punktet die Unterkunft mit einem hochwertigen Frühstück, bei dem auch Naschkatzen auf ihre Kosten kommen - Stichwort hausgemachter Kuchen. "Das ist mein Stamm-Hotel seit über zehn Jahren. Sehr freundliches Personal, gutes Frühstück, super Lage", schwärmt ein User.

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 164 €/Nacht

Günstigster Monat : November (139 €)

Patz 9: Der Wiesenhof

© Tripadvisor

Einst ein Bauernhof, heute ein gediegenes Wellnesshotel, das bereits in dritter Generation von Familie Entner in Tirol geführt wird. Das Hotel legt besonderes Augenmerk auf Angebote für Groß und Klein, etwa mit eigenem Reitstall und Ponyhof. Relaxen können die Gäste in der 2.300 Quadratmeter großen Wellnessanlage. Aktivurlauber können sich E-Bikes, Segways, Wanderrucksäcke oder Rodeln ausborgen. "Die ruhige Lage, die hochwertige Ausstattung, das Freizeitangebot, der hervorragende Service und insbesondere die Freundlichkeit vom Chef und seinen Mitarbeitern sind einfach klasse."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 254 €/Nacht

Günstigster Monat: November (233 €)

Platz 8: Hotel Sans Souci Wien

© Tripadvisor

Wo anders als im Künstlerviertel Spittelberg könnte dieses Luxushotel liegen, das auf modernes Design setzt und dessen Wände Originale von Roy Lichtenstein, Allen Jones und Steve Kaufman zieren. Ein großzügiges Spa und eine Cocktailbar laden zum Entspannen ein. Das kulinarische Angebot reicht vom Sonntagsfrühstück bis 16.00 Uhr bis hin zum Balldinner. "Gehört zu den besten Hotels, in denen ich in den letzten Jahren übernachtet habe. Ganz tolles Haus mit viel Stil, perfekt renoviert, der ganze Charme blieb erhalten. Erholsames Spa im Keller, breites und feines Frühstück", fasst ein Hotelgast zusammen.

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 311 €/Nacht

Günstigster Monat: Februar (257 €)

Platz 7: The Guesthouse Vienna

© Tripadvisor

Die Gäste dieses direkt hinter der Oper und der Albertina angesiedelten Hotels sollen das Gefühl haben, in einer luxuriösen Wohnung zu residieren. Das Interieur ist elegant, die Zimmer sind unter anderem mit Espressomaschine und Weinkühlschrank ausgestattet. Langschläfer dürfen sich über einen ganztägigen Frühstücksservice freuen, bei dem Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei gereicht wird. Ein User resümiert: "Super Lage. Super Zimmer. Super Frühstück. Einfach genial. Endlich ein Hotel mit individuell bezahlbarem Frühstück. Kein 30-Euro-Pauschalpreis, sondern man bezahlt, was man bestellt."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 255 €/Nacht

Günstigster Monat: Januar (202 €)

Platz 6: Hotel Rita

© Tripadvisor

Das seit über 40 Jahren familiengeführte Haus liegt im idyllischen Ötztal. Entspannen kann man hier beispielsweise im orientalischen Bad Haman, im Hallenbad mit Whirlmassage-Grotte und Wasserfall oder in der weitläufigen Saunalandschaft. Die Umgebung lädt zum Wandern, Biken und Klettern. Und auch Wintersportlern wird hier mit Sicherheit nicht langweilig werden. "Der Empfang ist sehr herzlich und man ist mit exzellentem Service jederzeit um den Gast bemüht. Wir empfehlen Hotel Rita uneingeschränkt und kommen gern wieder!"

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 172 €/Nacht

Günstigster Monat: Juni (155 €)

Platz 5: Hotel Die Sonne

© Tripadvisor

Inmitten der Bergwelt der Kitzbühler Alpen setzt dieses Bio-zertifizierte Hotel vor allem auf Regionalität bei den Speisen. Außerdem baut es auf Angebote für Familien und Kinder. So gibt es neben den Wellness-Klassikern wie Sauna, Farblicht-Sanarium oder Infrarotkabine auch Wellnessprogramme für Kinder und Teenager. Geschätzt wird unter anderem auch das All-Inclusive-Konzept bei Getränken. "Ein Platz zum Wohlfühlen und zum Relaxen! Man merkt es, die Chefs sind selbst überall präsent, die Mitarbeiter top geschult."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 241 €/Nacht

Günstigster Monat: September (155 €)

Platz 4: Hotel Riederalm

© Tripadvisor

Die ehemalige Skihütte thront zwischen den Kitzbühler Alpen und den Leoganger Steinbergen im Salzburger Land. 2014 wurde sie umfassend erweitert. Heute lockt sie mit einem 1.500 Quadratmeter großen Spa-Bereich, 25 Suiten und Zimmern und neuen Restaurants. Außerdem wartet das familiengeführte Hotel mit vielfältigen Familienangeboten auf, wie dem Riederalm Erlebnispark. "Ein Spitzenhotel, in dem jeder Mitarbeiter mit offenen Augen auch kleinste Missstände sofort behebt. Die Inhaberfamilie mittendrin und das bei bester Stimmung im gesamten Team."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 214 € /Nacht

Günstigster Monat: September (199 €)

Platz 3: Hotel Alpin Spa Tuxerhof

© Tripadvisor

Am Eingang des Tuxertals auf 1.300 Meter Höhe liegt das von Familie Schneeberger geführte Luxushotel. Die 54 individuell eingerichteten Zimmer und Suiten sind unter anderem mit Kachelofen oder Kuschelecke ausgestattet. Der Wellnessbereich lockt mit sieben Saunen, Ayurveda und Yoga. "Sobald man ankommt, spürt man diese heimelige Atmosphäre, die freundlichen Gastgeber. Den Wellnessbereich haben wir ausgiebig genutzt, war einfach alles vom Feinsten!"

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 286 €/Nacht

Günstigster Monat: November (259 €)

Platz 2: Hotel Alpenhof Hintertux

© Tripadvisor

Das Wellnesshotel, schon in der dritten Generation von der Familie Dengg geleitet, liegt am Ende des Zillertals inmitten der Tiroler Alpen. Die naheliegenden Gletscher locken im Winter Skifahrer und im Frühling Wanderer an. Nach einem aktiven Tag können die Gäste im 2.600 Quadratmeter großen Wellnessbereich entspannen. Auch die regionale Küche wird von Reisenden geschätzt: "Wir kommen seit vielen Jahren nach Hintertux in den Alpenhof. Das Essen wird gefühlt jedes Jahr noch besser. Den Stress und die Hektik des Alltags kann man hier wunderbar vergessen."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 207 €/Nacht

Günstigster Monat: September (166 €)

Platz 1: Hotel Kowald

© Tripadvisor

In dem familiengeführten Hotel in der Steiermark erhalten die Gäste nach dem "Bett zur Therme"-Prinzip einen direkten Zugang zur Therme Loipersdorf. Das in modernem Design gehaltene Hotel bietet diverse Massage- und Beauty-Angebote sowie individuelle Zusatzpakete an, die sich besonders für Paare eignen. Das Resümee eines Gastes: "Ein sehr gelungenes Konzept: von der Ankunft mit der professionellen Information am Empfang über das freundliche Servicepersonal bis hin zur ausgezeichneten Küche."

© Tripadvisor

Mittlere Hotelrate: 234 €/Nacht

Günstigster Monat: Juni (210 €)