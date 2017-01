Michael Häupl ist ein alter Polit-Fuchs. Und ein Kenner, ja Verehrer italienischer Klassiker, des Philosophen Antoni Gramsci und seines Konzeptes der„kulturellen Hegemonie“ oder des Politikers Enrico Berlinguer und dessen – nicht nur von ihm – angestrebten „historischen Kompromiss“. Übersetzt für heute: eine progressive Bewegung müsse die Köpfe und Herzen (etwa an Stammtischen oder in sozialen Medien) erreichen, um als geistiger Hegemon bei traditionellen Auseinandersetzungen (etwa Wahlen) bestehen zu können. Und: wenn sich zwei annähernd gleich starke politische Blöcke gegenüber stehen (wie im Italien Berlinguers die Christdemokraten und Eurokommunisten) müsse man eben zumindest eine Zeitlang miteinander kooperieren, ehrlich und respektvoll, um Ergebnisse zu erreichen, die mehr Zustimmung erhalten als bloß die Summe der beiden Lager.

So etwas wie kulturelle Hegemonie hat die SPÖ unter Häupl im Herbst 2015 geschafft. Die Roten haben die Blauen trotz ungünstiger Rahmenbedingungen und katastrophaler Prophezeiungen fast zehn Prozent auf Abstand halten können. Weil der Bürgermeister einen großen Teil des progressiven Milieus zu einer Allianz gegen die Truppe von HC Strache schmieden konnte. Niemals war Häupl parteiintern stärker als an diesem 11.10. Viele erwarteten einen Umbau der erstarrt wirkenden SPÖ, thematisch wie personell. Und es geschah – nichts.

Was sich jetzt nun endgültig rächt. Zwei miteinander mehr oder weniger verfeindete Gruppen verfestigten sich, die nur sehr holzschnitzartig als „Außen-“ (oder „Flächenbezirke“) gegen „Innenbezirke“ gekennzeichnet werden, noch unrichtiger als „rechte“ gegen „linke“. In Wirklichkeit stecken höchst persönliche Motive hinter dem Klima, in dem Intrigen, Verleumdungen und – meist nur vordergründig ideologisch legitimierte – Machtkämpfe gedeihen. Diese Motive haben oft historische Ursachen, die weit zurück in den Zeiten der Jugendorganisationen wurzeln. Und perspektivisch angelegte Ziele, an der Spitze die Frage: wer folgt wann Häupl im Bürgermeisteramt?

Keine prinzipiell unkeuschen Auseinandersetzungen. Nur schade, dass diese K(r)ämpfe derzeit die wirklich wichtigen Fragen überdecken: wie kann eine dramatisch schnell wachsende Stadt wie Wien ihr nach wie vor im internationalen Maßstab blendendes Niveau an Lebens- und Verwaltungsqualität halten? Und wie kann eine historisch so stolze Partei wie die Wiener Sozialdemokratie, schon lange keine „Arbeiterpartei“ mehr, sich so breit aufstellen, dass die nötige Differenzierung nach sozialen und demografischen Milieus als Stärke, nicht als Schwäche empfunden wird wie derzeit?

Vielleicht hat Häupl nicht mehr die Kraft, die auseinander strebenden Flügel noch einmal konstruktiv zu vereinen, die Autoskeptiker und Autofans, die liberaleren und die restriktiveren Migrationsbeobachter, die eher grün- und eher blau-affinen. Ein einziger Personalwechsel schafft keinen historischen Kompromiss, die bisherigen Reformen dürften dazu nicht ausreichen. Sie werden von allen Seiten als Versuch interpretiert, seine lange erfolgreiche Hegemonie zu verlängern. Wenn er aber noch längerfristig erfolgreich bleiben will, müsste er entschlossen zu einem anderen Italiener greifen: Niccolo Machiavelli. In der Abhandlung über den Fürsten und seine Staatskunst „Il principe“ beschreibt der die wirkliche Kunst des Regierens, basierend auf Empirie statt Moral, auf Fakten statt Fiktionen. Häupl hat das lange Zeit berücksichtigt. Und nun?